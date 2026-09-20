Автодом с характеристиками спорткара: необычные версии Multivan и California

Volkswagen и ABT Sportsline показали спортивные версии Multivan и California

Подразделение Volkswagen Commercial Vehicles и тюнинг-ателье ABT Sportsline официально представили спортивные модификации минивэна Multivan и кемпера California. Обе машины получили стайлинг-пакет, адресованный тем покупателям, которые хотят видеть свой автомобиль более эксклюзивным, но не готовы жертвовать удобством на каждый день и практичностью.

Ключевая ставка сделана на аэродинамический обвес, который разработали специалисты ABT. Спереди появились новый спойлер, интегрированный сплиттер в стиле автоспорта и дополнительные воздухозаборники. По бокам идут глянцево-черные пороги, а корму украшает переработанный диффузор.

В стандартную комплектацию включили 20-дюймовые легкосплавные диски ABT Halo черного цвета – с алмазной обработкой поверхностей и фирменными центральными колпачками. Для Multivan, между прочим, доступна опция занижения подвески: дорожный просвет уменьшается на 30 миллиметров, силуэт становится более собранным, а центр тяжести опускается.

Дополнительно клиентам предлагают программы повышения мощности двигателя ABT Power и альтернативные варианты фирменных колесных дисков.

Спортивный вид никак не отразился на функциональности. Multivan по-прежнему вмещает до восьми человек за счет трансформируемых индивидуальных сидений – такой салон годится и для семейных поездок, и для бизнес-перевозок.

California продолжает работать как полноценный кемпер с переменным пространством, рассчитанным на ночевки и долгие путешествия.

Интерьеры обеих машин, фотографий которых пока нет, оставили без изменений, зато клиенту доступны варианты платной индивидуализации.

Специальные версии ABT Multivan и ABT California поступят в продажу на немецком рынке в октябре 2026 года.

О необычных кемперах для больших компаний «За рулем» уже рассказывал ранее.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!