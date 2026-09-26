Восстановление Bugatti Veyron обошлось дешевле 10 тыс. рублей: правда или нет?

Блогер Армстронг восстановил Bugatti Veyron Oakley Design за 6200 рублей

Блогер Армстронг стал хозяином Bugatti Veyron, доработанного Oakley Design. Машина эта единственная в своем роде: кузов карбоновый, а мощность мотора довели до 1200 л.с. Цена вопроса – 1,67 млн долларов.

Bugatti Veyron Oakley Design

Состояние гиперкара оставляло желать лучшего – он плохо запускался и не переключал передачи. И все же блогер решился на покупку: он заранее знал, что все неисправности устраняются за смешные деньги. С одной из них он уже сталкивался раньше, причем на другом экземпляре Veyron.

Про запуск Армстронг высказался конкретно: виноват бензин с высоким содержанием этанола, из-за которого износился топливный шланг.

Часть восстановительных работ провела компания, доставившая автомобиль в Англию. Ее инженеры посмотрели предыдущее видео Армстронга, где он объяснял про топливный шланг и этанол, – и заменили неисправную деталь еще до того, как Veyron отправился к новому владельцу.

Bugatti Veyron Oakley Design

Правда, радость оказалась неполной: шланг закрепили неправильными хомутами, и блогеру пришлось менять их самостоятельно.

Дальше настала очередь выключателя зажигания. Чтобы до него добраться, Армстронг разобрал большую часть передней панели, а заодно переделал проводку питания индикатора подушки безопасности.

На все про все ушло 74 доллара. После восстановления Veyron подорожал до 2,8 млн долларов.

О том, какие машины можно смело брать с любым пробегом, «За рулем» уже рассказывал.

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