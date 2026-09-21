Эти машины можно смело брать с любым пробегом... Но есть нюанс!

Эксперт «За рулем» назвал слабые места Renault Sandero с пробегом

Так ли «неубиваем» Сандеро, как о нем принято думать?

Этот вопрос детально разбирает в новой статье эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев. И по большом счету миф подтверждается: судя по отзывом людей, эксплуатирующих эту модель Renault долгие годы (а выпускалась она с 2013 по 2022-й), серьезных нареканий на двигатели, коробки передач, подвеску и состояние кузова – минимум. Однако это бюджетная модель, да и возраст в любом случае возьмет свое.

Если решите покупать Renault Sandero с пробегом, сразу стоит обратить внимание на слабые места: либо за ними как следует следил первый владелец, либо предстоит отдуваться вам...

Сергей Зиновьев, редактор «За рулем»:

– Энергоемкость подвески отменная, жизнестойкость же зависит от характера дорог. На ровных почти все элементы выдерживают свыше 100 тысяч км. На обычных через 60–80 тысяч км сдаются шаровые, ступичные подшипники, амортизаторы и некоторые сайлентблоки.

Не очень надежна электрическая часть. Загрязнение и окисление контактов приводит к отказам центрального замка и стеклоподъемников, подрулевого переключателя и обогрева стекла. Часто перегорают лампочки, недолго живут моторчик печки и генератор.

С трудом выдерживает 100 тысяч км система кондиционирования: утечки хладагента как результат коррозии, в компрессоре быстро изнашивается муфта.

На самом деле, возрастные нюансы есть почти по любому узлу и агрегату Сандеро – изучаем их в статье «За рулем»!