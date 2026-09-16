Живучие моторы, крепкая подвеска: надежный хэтч от 560 тыс. руб.

Renault Sandero с пробегом: плюсы, минусы, цены

Renault Sandero – пятидверный хэтчбек на базе седана Logan. Набор агрегатов тот же, основные отличия – иной кузов и укороченная колесная база.

Официально продавали с 2014 года после старта сборки в Тольятти. Сразу же предлагали и приподнятую версию Stepway – клиренс 195 мм против базовых 155 мм. На вторичке она значительно дороже.

В 2016 году добавили мотор H4M, а при рестайлинге в 2018‑м убрали непопулярный 1.2 и коробку-робот.

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Достоинства

Разумная цена, недорогие запчасти.

Выносливая подвеска.

Неприхотливые, ресурсные агрегаты.

Renault Sandero (2013-2022 годы выпуска)

Недостатки

Не лучшая защита от коррозии.

Скрипучий салон, бюджетные материалы.

Слабая шумоизоляция.

Багажник правильной формы, но невелик – заявлено 320 л. Однако для компактного хэтчбека и это неплохо.

Моторы

Все двигатели – атмосферные, с распределенным впрыском, рассчитаны на АИ‑92, ресурс свыше 300 тысяч км. Самым живучим считают К4М – выдерживает полмиллиона, и только у него есть гидрокомпенсаторы.

Три мотора созданы Renault: D4F 1.2 (75 л. с.), 8‑клапанный K7M 1.6 (82 л. с.) и К4М 1.6 (102 л. с.). У них чугунные блоки и ременные приводы ГРМ. Основные недомогания – течи масла и антифриза, отказы катушек зажигания.

Двигатель H4M 1.6 (113 л. с.) суть ниссановский HR16DE: алюминиевый блок с чугунными гильзами, цепной привод ГРМ. Серьезных болячек у мотора нет, жалуются только на возрастной масложор. Затрудненный пуск в морозы вызван, как правило, загрязнением дроссельной заслонки.

О регулировке тепловых зазоров, предписанной двигателям без компенсаторов: практика показала, что при применении качественного бензина это избыточная процедура, ее можно отложить до пробега 200 тысяч км и более. Но если мотор переведен на газ, седла клапанов изнашиваются быстрее – и регулировка желательна каждые 50 тысяч км.

Коробки передач

К механической пятиступке JH3 вопросов немного. Шумная, эпизодически подтекает, нет синхронизатора задней передачи. Если регулярно менять масло, служит 300 тысяч км. Если нет, в районе 150 тысяч км придется менять подшипники и синхронизаторы.

На ее основе создан однодисковый «сухой» робот JS3 (Easy’R). По железной части надежен, но сцепление не всегда выдерживает 100 тысяч км. Рывки и толчки указывают на необходимость перенастройки управляющей электроники. Делать это желательно каждые 20–30 тысяч км.

Четырехступенчатый гидроавтомат DP2 изучен вдоль и поперек. В целом надежный, недомогания обычно связаны с износом. Грязное масло ускоряет износ соленоидов и других элементов. При учащенной замене (каждые 50 тысяч км) и бережном отношении ходит 250 тысяч км.

Эксплуатационные болячки

Энергоемкость подвески отменная, жизнестойкость же зависит от характера дорог. На ровных почти все элементы выдерживают свыше 100 тысяч км. На обычных через 60–80 тысяч км сдаются шаровые, ступичные подшипники, амортизаторы и некоторые сайлентблоки.

Не очень надежна электрическая часть. Загрязнение и окисление контактов приводит к отказам центрального замка и стеклоподъемников, подрулевого переключателя и обогрева стекла. Часто перегорают лампочки, недолго живут моторчик печки и генератор.

С трудом выдерживает 100 тысяч км система кондици­онирования: утечки хладагента как результат коррозии, в компрессоре быстро изнашивается муфта.





Euro NCAP: 2013 (Dacia Sandero) – четыре звезды. Водитель/пассажир – 80%, ребенок – 79%, пешеход – 57%, системы содействия безопасности – 55%.

Самое массовое предложение на вторичке: Sandero 1.6 (82 л. с.), МКП

Оптимальный выбор: Sandero любой 1.6, МКП

За те же деньги: Лада XRAY, Ford Fiesta, Nissan Note (правый руль)

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