Живучие моторы, крепкая подвеска: надежный хэтч от 560 тыс. руб.
Renault Sandero – пятидверный хэтчбек на базе седана Logan. Набор агрегатов тот же, основные отличия – иной кузов и укороченная колесная база.
Официально продавали с 2014 года после старта сборки в Тольятти. Сразу же предлагали и приподнятую версию Stepway – клиренс 195 мм против базовых 155 мм. На вторичке она значительно дороже.
В 2016 году добавили мотор H4M, а при рестайлинге в 2018‑м убрали непопулярный 1.2 и коробку-робот.
Достоинства
- Разумная цена, недорогие запчасти.
- Выносливая подвеска.
- Неприхотливые, ресурсные агрегаты.
Недостатки
- Не лучшая защита от коррозии.
- Скрипучий салон, бюджетные материалы.
- Слабая шумоизоляция.
Моторы
Все двигатели – атмосферные, с распределенным впрыском, рассчитаны на АИ‑92, ресурс свыше 300 тысяч км. Самым живучим считают К4М – выдерживает полмиллиона, и только у него есть гидрокомпенсаторы.
Три мотора созданы Renault: D4F 1.2 (75 л. с.), 8‑клапанный K7M 1.6 (82 л. с.) и К4М 1.6 (102 л. с.). У них чугунные блоки и ременные приводы ГРМ. Основные недомогания – течи масла и антифриза, отказы катушек зажигания.
Двигатель H4M 1.6 (113 л. с.) суть ниссановский HR16DE: алюминиевый блок с чугунными гильзами, цепной привод ГРМ. Серьезных болячек у мотора нет, жалуются только на возрастной масложор. Затрудненный пуск в морозы вызван, как правило, загрязнением дроссельной заслонки.
О регулировке тепловых зазоров, предписанной двигателям без компенсаторов: практика показала, что при применении качественного бензина это избыточная процедура, ее можно отложить до пробега 200 тысяч км и более. Но если мотор переведен на газ, седла клапанов изнашиваются быстрее – и регулировка желательна каждые 50 тысяч км.
Коробки передач
К механической пятиступке JH3 вопросов немного. Шумная, эпизодически подтекает, нет синхронизатора задней передачи. Если регулярно менять масло, служит 300 тысяч км. Если нет, в районе 150 тысяч км придется менять подшипники и синхронизаторы.
На ее основе создан однодисковый «сухой» робот JS3 (Easy’R). По железной части надежен, но сцепление не всегда выдерживает 100 тысяч км. Рывки и толчки указывают на необходимость перенастройки управляющей электроники. Делать это желательно каждые 20–30 тысяч км.
Четырехступенчатый гидроавтомат DP2 изучен вдоль и поперек. В целом надежный, недомогания обычно связаны с износом. Грязное масло ускоряет износ соленоидов и других элементов. При учащенной замене (каждые 50 тысяч км) и бережном отношении ходит 250 тысяч км.
Эксплуатационные болячки
- Энергоемкость подвески отменная, жизнестойкость же зависит от характера дорог. На ровных почти все элементы выдерживают свыше 100 тысяч км. На обычных через 60–80 тысяч км сдаются шаровые, ступичные подшипники, амортизаторы и некоторые сайлентблоки.
- Не очень надежна электрическая часть. Загрязнение и окисление контактов приводит к отказам центрального замка и стеклоподъемников, подрулевого переключателя и обогрева стекла. Часто перегорают лампочки, недолго живут моторчик печки и генератор.
- С трудом выдерживает 100 тысяч км система кондиционирования: утечки хладагента как результат коррозии, в компрессоре быстро изнашивается муфта.
Euro NCAP: 2013 (Dacia Sandero) – четыре звезды. Водитель/пассажир – 80%, ребенок – 79%, пешеход – 57%, системы содействия безопасности – 55%.
Самое массовое предложение на вторичке: Sandero 1.6 (82 л. с.), МКП
Оптимальный выбор: Sandero любой 1.6, МКП
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