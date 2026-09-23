Как Европа пытается сдержать цены на топливо

Рейтер: Германия введет топливную скидку для снижения цен на бензин

С 1 октября в Германии начинает работать государственная скидка на топливо. Речь идет о 17 евроцентах с каждого литра – так власти рассчитывают притормозить удорожание бензина и дизеля, идущее на фоне энергокризиса в Европе. О планах сообщило агентство Рейтер, сославшись на представителя немецкого минфина.О готовящемся снижении налогов на горючее федеральное правительство объявило в пятницу. На сайте ведомства указано: суммарный размер скидки составит 17 евроцентов за литр, а действовать она будет до конца 2026 года.

Скидка 17 евроцентов за литр до конца 2026 года

По подсчетам немецких властей, мера даст гражданам и предприятиям экономию примерно в 2,5 миллиарда евро в сумме. Правда, о категориях, которые под скидку не попадают, в релизе не сказано ничего.

«Германия планирует ввести топливную скидку на бензин с 1 октября», – передает агентство.

Кстати, похожий механизм в ФРГ уже применяли – в мае и июне 2026 года. Поводом тогда стала эскалация на Ближнем Востоке и скачок цен на горючее, который за ней последовал.

Мерц о ценах и рекорд на французских АЗС

Пятнадцатого сентября канцлер Германии Фридрих Мерц констатировал: стоимость энергоносителей и бензина на немецких заправках продолжает ползти вверх. Правительство, заверил он, плотно контактирует с региональными властями, чтобы выработать дальнейшие шаги для стабилизации цен на топливо.

Вообще, схожая картина складывается и на рынках автомобильного горючего в других крупных странах Европы. В соседней Франции средняя цена дизельного топлива перебила исторический максимум, зафиксированный 9 апреля, – то есть чуть более чем через месяц после начала конфликта вокруг Ирана. Как сообщают СМИ, проанализировавшие данные более 6,5 тысячи заправок, этот показатель дошел до 2,4 евро за литр.

А о том, какие скидки сейчас делают на машины в России, «За рулем» рассказывал ранее.

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