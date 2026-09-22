Выглядит, как фирменная, на деле — франшиза. Какой бензин на этих АЗС?

Эксперт «За рулем» чем отличается топливо на фирменной и франшизной заправках

Различия между заправкой на фирменных и на франшизных АЗС разъяснил обозреватель «За рулем» Михаил Колодочкин.

Нюансов тут масса, и большинство из них на первый взгляд неразличимы: заезжая на брендированную заправку, вы в большистве случаев не знаете, это АЗС производителя или же сторонней организации, заключившей с ним договор. Способы выяснить это есть, и о них эксперт подробно рассказывает. Но все же главный вопрос – а отличается ли бензин на этих заправках? И если отличается, то как именно?

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

– Если серьезные фирменные АЗС вертикально интегрированных топливных компаний (ВИНК) используют собственное топливо, то на франшизных АЗС топливо может приобретаться у сторонних поставщиков. Это, конечно, не означает, что здесь вам зальют топливо «Евро минус один», но и излишнему качеству тут взяться неоткуда. Порой в таких местах добавляют какие-то присадки для повышения октанового числа, недостаточно хорошо отслеживают состояние топливных фильтров – вариантов много. И в том, что на фирменных АЗС контроль качества обычно строже и стабильнее, сомневаться не стоит. Сеть сама отвечает за поставки, логистику и проверку партий.

Хотите заправляться только на фирменных заправках? «За рулем» рассказывает, как их вычислить.