Российский завод Ikon Tyres во Всеволожске выпустил 200-миллионную шину

200-миллионной шиной завода Ikon Tyres стала Autograph Snow 5 SUV 285/60 R18

Во Всеволожске с конвейера завода Ikon Tyres сошла 200-миллионная шина. Юбилейным экземпляром оказалась зимняя фрикционная Ikon Autograph Snow 5 SUV в размере 285/60 R18.

Шина Ikon Tyres Autograph Snow 5

Отсчет первой сотни миллионов предприятие закрыло еще в октябре 2017 года. Весной этого года здесь собрали 20-миллионную шину под брендом Ikon, а на этой неделе – как раз в день рождения завода – планка добралась до отметки 200 миллионов.

Для компании, которая в 2023 году сменила имя и пережила масштабный ребрендинг, это серьезный результат. Премиальные покрышки тогда получили название Ikon Autograph, среднеценовые – Ikon Character. Хотя вывеска и изменилась, сами производственные процессы, рецептуры и строгий контроль качества остались прежними – именно это, по сути, и позволило удержать доверие автолюбителей.

Ассортимент Ikon Tyres расширяет за счет собственного Отдела развития продукта, а объемы выпуска наращивает, отвечая на запросы домашнего рынка и стран экспорта. В 2025 году компания показала две зимние модели собственной разработки: шипованную Ikon Autograph Ice 10 и фрикционную Ikon Autograph Snow 5. Причем юбилейной стала именно фрикционная новинка в типоразмере 285/60 R18. Логично: спрос на шины с посадочным диаметром R18 растет вслед за изменением автопарка, где все большую популярность получают машины на больших колесах.

«Выпуск 200 миллионов шин – это доказательство того, что выбранная нами продуктовая стратегия приносит результаты, нам удается удерживать и улучшать свои позиции на рынке»,– отметил Андрей Пантюхов, генеральный директор Ikon Tyres .

Итоги 2025 года это подтверждают. Рынок в целом просел на 9%, зато доля Ikon Tyres в премиальном и среднеценовом сегментах (A и B) выросла до 35% – иными словами, доверие автолюбителей к бренду оказалось прочным, а продукция востребованной даже при жесткой конкуренции.

О том, что содержание машины дорожает по всем статьям, «За рулем» уже рассказывал.

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