Ремонт автомобилей рекордно подорожает в России

Эксперт Овчинникова: средний чек на ремонт авто в 2026 году вырастет на 15-20%

Обслуживание и ремонт машины в 2026 году обойдутся ощутимо дороже. Такой прогноз корреспонденту озвучила Татьяна Овчинникова, которая руководит международной сетью автосервисов Fit Service. Средний чек, по ее словам, прибавит 15-20% по итогам года.

«Мы ожидаем рост среднего чека в диапазоне 15-20% по итогам 2026 года. Основные драйверы – дальнейшее удорожание запасных частей, рост стоимости нормо-часа и увеличение доли сложных ремонтов в структуре заказов», – сказала Овчинникова.

Иными словами, чек тянет вверх сразу несколько факторов: детали дорожают, нормо-час растет, а доля сложных работ в заказах становится все больше. Кстати, эксперт обратила внимание и на другое – рынок заметно расслаивается. Одни автомобилисты в этом году станут ужимать траты и искать максимально дешевое обслуживание. Другие, напротив, предпочтут вложиться в профилактику и технически грамотные решения.

Что касается запчастей, здесь картина такая. За первое полугодие 2026 года средние цены на детали поднялись на 15-20%. Базовые расходники прибавили 9-15%. А редкие узлы, электроника и кузовные элементы – сразу 15-25%. Причем до конца года аналитики компании ждут еще плюс 5-7% в среднем.

О том, как растут выплаты по ОСАГО и почему ремонт дорожает, «За рулем» уже писал.

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