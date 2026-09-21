Стало известно, на сколько вырастут выплаты по ОСАГО

Глава РСА Уфимцев рассказал, как увеличатся выплаты по ОСАГО

Средние выплаты по ОСАГО в России поднимутся на 7-8%. Такие цифры назвал руководитель Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Откуда рост? С 19 сентября начали действовать обновленные справочники средней стоимости автозапчастей – на них и строится расчет возмещения по ремонту. Пересмотрели цены на детали, подтянулся следом и размер компенсаций.

«По нашей оценке, прибавление составит до 7−8%», – сказал Уфимцев. По его словам, новый порядок формирования справочников даст водителям более выгодную и справедливую компенсацию на ремонт.

Сами справочники – со средней стоимостью запчастей, нормочасов и материалов – РСА выпустил еще до этого. Если сравнить с предыдущей версией, средняя цена деталей выросла на 8,2%.

По маркам динамика разнится, и порой сильно. Выше среднего прибавили Toyota, Mitsubishi и Honda – около 13%. Немного подорожали Kia, Daewoo и Chery – 4,6−4,8%. У Audi, BMW, Volkswagen, Hyundai, Geely и ВАЗ рост составил 7,5−9,3%.

Нынешняя версия справочников – первая, рассчитанная по новой методике, которую Центробанк утвердил в июле 2026 года. Аналоги в расчет не брали, если их цена оказывалась на 70% ниже оригинала. Для определения средней цены учитывали и цены оригинальных запчастей – при условии, что они составляют не менее 30% средней медианной цены на «оригинал».

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