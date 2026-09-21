В РФ появились в продаже новые семейные кроссоверы Toyota: много машин в наличии

Toyota Highlander появился в наличии у дилеров РФ с ценами от 4,9 млн рублей

Официальных поставок Toyota Highlander в Россию больше нет. Но значит ли это, что семиместный кроссовер исчез с рынка? Вовсе нет: параллельный импорт работает, и на классифайдах сейчас выставлены несколько сотен таких машин – часть стоит в наличии, остальные предлагают под заказ.

Toyota Highlander

Отправной точкой по цене можно считать 4 900 000 рублей. Именно столько просят за новые «Хайлендеры» 2025-2026 годов выпуска, которые уже стоят в Томске, Омске и Кургане. Все эти экземпляры приехали из Китая, а под капотом у них двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 248 сил, сопряженный с классическим восьмиступенчатым автоматом и полным приводом.

Часть машин уже русифицирована. Как раз такая выставлена на продажу в Томске: подогрев сидений первого и второго рядов, вентиляция передних кресел, трехзонный климат-контроль, полностью светодиодная оптика, обогрев и электрорегулировка зеркал, панорамный люк, беспроводная зарядка для смартфона, электропривод багажной двери, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, мультимедийный комплекс с 15,6-дюймовым сенсорным дисплеем, цифровая приборная панель, адаптивный круиз-контроль и полный набор подушек безопасности, включая коленную для водителя.

Немного дороже, хотя все еще в пределах 5 000 000 рублей, обойдутся новые Highlander из наличия в Новокузнецке, Уфе, Москве, Барнауле, Новосибирске, Кемерово, Кирове, Чебоксарах, Самаре, Тюмени и ряде других городов России.

Под заказ машины выходят дешевле. В частности, в Новосибирске новый Highlander китайской сборки можно заказать за 4 650 000 рублей, а в Казани и Санкт-Петербурге – за 4 890 000 рублей.

Самые высокие ценники держат крупные мультибрендовые площадки и официальные дилеры Toyota в Москве и Санкт-Петербурге: там примерный ориентир – от 5 300 000 до 5 600 000 рублей, правда, без учета возможных скидок за кредит и трейд-ин. Зато в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Самаре новые бензиновые «Хайлендеры» с двухлитровым двигателем доходят до 6 700 000-6 990 000 рублей.

Интерьер Toyota Highlander

Ранее сообщалось, что Highlander вошел в «тройку» самых востребованных автомобилей, которые чаще всего попадают в Россию по параллельному импорту. За восемь месяцев текущего года в нашу страну приехало 7046 новых «Хайлендеров» – большими объемами могут похвастать лишь Toyota RAV4 и Mazda CX-5.

До этого Toyota Highlander попал в ТОП-10 самых долговечных кроссоверов и внедорожников, способных не ломаться годами. По версии экспертов портала TopSpeed, он занял в этом рейтинге четвертое место – вероятность проехать 300 тыс. километров без серьезных проблем в его случае составила 32,9%.

О другом кроссовере, который тоже набирает популярность в России, «За рулем» рассказывал.

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