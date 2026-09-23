Подсчитано, сколько в России китайских автомобилей

Исследование: В России насчитывается более 3,4 млн китайских машин

На начало июля 2026 года в России зарегистрировано 3,43 млн автомобилей китайского производства. Аналитики агентства « Автостат» подсчитали, сколько легковых машин китайских марок числится в каждом регионе России, и на основе этих данных составили рейтинг.

Лидеры среди регионов России

Возглавляет список Москва – здесь зарегистрировано 542,1 тыс. таких автомобилей.

Следом расположились Московская область (297,6 тыс.) и Санкт-Петербург (193,5 тыс.).

Замыкают первую пятерку Краснодарский край с 161,2 тыс. машин и Татарстан с 114,6 тыс. Что до остальных субъектов Федерации, то там количество китайских автомобилей не дотягивает до 100 тысяч.

Распределение по федеральным округам

Если смотреть на федеральные округа, то больше всего китайских машин сосредоточено в Центральном – 37,3% от их общего числа.

На втором месте Приволжский округ с 19,8%, на третьем – Северо-Западный с 13,1%. В число лидеров входит и Южный округ с долей 10%.

Дальше идут Уральский (8,6%), Сибирский (7,1%) и Северо-Кавказский (3%) округа. Меньше всего таких автомобилей на Дальнем Востоке – всего 1,1%.

В целом же на китайские автомобили приходится 7,2% от всех зарегистрированных в стране легковых машин.

О том, какие китайские кроссоверы набирают популярность в России, «За рулем» уже рассказывал.

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