GAC выпустил городской внедорожник для сложного бездорожья

Компания GAC начала продажи нового внедорожника Trumpchi Yue 7

На китайском рынке стартовали продажи нового кроссовера GAC Trumpchi Yue 7. За базовую версию просят 161 800 юаней – по действующему курсу это примерно 2,04 млн рублей.

Главный козырь модели – универсальность. В салоне предусмотрели 38 точек крепления для разных вещей, причем покупателю доступно свыше сотни аксессуаров. Среди них есть сумки, которые цепляются прямо на багажную дверь, и даже полноценная палатка.

GAC Trumpchi Yue 7

Габариты и трансформация салона

По размерам Yue 7 вышел солидным: 5045 мм в длину, 2004 мм в ширину и 1933 мм в высоту при колесной базе 2900 мм. Салон поставляется в 5-местном исполнении. Задние спинки складываются, и вместе с особой конструкцией сидений второго ряда внутри образуется ровная площадка длиной 1,9 метра – по сути, готовое спальное место.

Пневматическая подвеска способна поднимать дорожный просвет со стандартных 230 мм до 320 мм. Дополняют ее амортизаторы с регулируемым демпфированием, а электроника непрерывно сканирует полотно и заранее перенастраивает подвеску под неровности.

Акустический комфорт тоже продуман: машину оснастили двухслойными звукоизолирующими стеклами.

Оснащение салона и силовая установка

Приборная панель выглядит непривычно. В металлической пластине прорезаны три круглых отверстия, куда вписаны компактные цифровые экраны. Еще вдоль лобового стекла тянется 1,1-метровый дисплей, а на центральной консоли закреплен 15,6-дюймовый тачскрин.

В городе выручает комплекс автономного вождения – он поддерживает автоматическое перестроение, съезд с автомагистрали, парковку и ряд других функций. Сиденья получили 10-слойный наполнитель: толщина спинки составляет 136 мм, подушки – 104 мм.

Интерьер GAC Trumpchi Yue 7

Под капотом трудится 1,5-литровый турбомотор на 169 л.с., который в начальной версии работает вместе с электродвигателем мощностью 279 л.с. В более дорогих исполнениях сзади добавляется второй электрический агрегат на 299 л.с. Только на электротяге автомобиль проезжает до 261 км, а суммарно без дозаправки – до 1352 км. Для езды по бездорожью в приводе предусмотрены три блокировки дифференциалов: механические (передний и задний) и электрическая (центральная).

Про седан, кресло которого раскладывается в кровать, «За рулем» уже рассказывал.

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