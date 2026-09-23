Обновленная Lada Vesta — уже в ноябре! Полный список изменений

Веста 2027: новый двигатель, селектор режимов движения, контроль давления в шинах

Стали известны подробности по модернизации семейства Lada Vesta — представители АВТОВАЗа озвучили список обновлений на презентации для дилеров.

Форсированный двигатель 1.8: 132 л.с. (было – 122 л.с.) и 175 Нм (было 170 Нм) в сочетании с 6-ступенчатой МКП и вариатором – как на запускающемся в серию Lada Azimut. Расход должен уменьшиться, а динамика – вырасти.

Система выборов режимов движения (снег, песок, спорт, ESC On и ESC Off), будет применяться на кросс-версиях с мотором 1.8. Ранее подобная система использовалась на Lada XRAY Cross.

Система контроля давления в шинах косвенного типа (без датчиков в колесах) – с ноября 2026 в комплектации Техно, в остальных (включая CNG и Sport) с января 2027.

Амбиентная подсветка интерьера с LED-модулем мягкого белого свечения – в декоративных молдингах панели приборов и обивках дверей на Vesta в комплектации Техно и Aura в комплектации Статус.

Крючок для одежды на стойке B (Aura) и кожаный руль (Aura в комплектации Статус).

Обновление комплектаций всего семейства Lada Vesta в связи с выходом модернизированной верии запланировано на ноябрь 2026 года.

Ранее «За рулем» рассказал, что Lada Vesta Sport обзавелась климат-контролем и телематикой.