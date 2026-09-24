Через Киргизию в Россию везут все больше новых машин: 80% из них китайские
Поток новых легковых машин, которые попадают в Россию через Киргизию, за восемь месяцев 2026 года изрядно прибавил. С января по август этим маршрутом в страну завезли 47,8 тысячи автомобилей. К прошлогоднему показателю за тот же период это в 2,5 раза больше – рост на 156%.
Такими цифрами поделился руководитель « Автостата» Сергей Целиков. Причем речь идет о схеме, которая уже успела стать привычной: Киргизия давно работает как один из перевалочных маршрутов для машин, доезжающих затем до российских покупателей.
А что за автомобили? Тут все довольно однозначно. Свыше 80% киргизского импорта – это машины, выпущенные в Китае. Среди прочих стран-производителей Германия, Япония, США и другие страны.
Также 78% киргизского импорта приходится на автомобили мощностью свыше 160 л.с.
Топ-10 самых популярных моделей, которые завозили через Киргизию.
- Toyota RAV4 – 5564 шт.,
- Toyota Highlander – 5153 шт.,
- Audi Q5 – 2999 шт.,
- Toyota Camry – 2626 шт.,
- Volkswagen Tiguan – 2467 шт.,
- Geely Monjaro – 2186 шт.,
- BMW X3 – 1629 шт.,
- Volkswagen Teramont – 1520 шт.,
- Audi Q3 – 1492 шт.,
- Zeekr 9X – 1174 шт.
Ранее «За рулем» рассказывал о том, что поток новых машин из Китая продолжает расти.
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