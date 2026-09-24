Через Киргизию в Россию везут все больше новых машин: 80% из них китайские

Аналитик Целиков: импорт новых автомобилей через Киргизию вырос на 156%

Поток новых легковых машин, которые попадают в Россию через Киргизию, за восемь месяцев 2026 года изрядно прибавил. С января по август этим маршрутом в страну завезли 47,8 тысячи автомобилей. К прошлогоднему показателю за тот же период это в 2,5 раза больше – рост на 156%.

Такими цифрами поделился руководитель « Автостата» Сергей Целиков. Причем речь идет о схеме, которая уже успела стать привычной: Киргизия давно работает как один из перевалочных маршрутов для машин, доезжающих затем до российских покупателей.

А что за автомобили? Тут все довольно однозначно. Свыше 80% киргизского импорта – это машины, выпущенные в Китае. Среди прочих стран-производителей Германия, Япония, США и другие страны.

Также 78% киргизского импорта приходится на автомобили мощностью свыше 160 л.с.

Топ-10 самых популярных моделей, которые завозили через Киргизию.

Toyota RAV4 – 5564 шт., Toyota Highlander – 5153 шт., Audi Q5 – 2999 шт., Toyota Camry – 2626 шт., Volkswagen Tiguan – 2467 шт., Geely Monjaro – 2186 шт., BMW X3 – 1629 шт., Volkswagen Teramont – 1520 шт., Audi Q3 – 1492 шт., Zeekr 9X – 1174 шт.

Ранее «За рулем» рассказывал о том, что поток новых машин из Китая продолжает расти.

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