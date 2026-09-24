Популярный китайский автобренд хочет захватить рынок Европы: подробности

GAC представит во Франции 12 новинок

Компания GAC заявила о планах по значительному расширению своего присутствия в Старом Свете. К 2030 году китайский концерн намерен презентовать 12 новых электрических и гибридных моделей на французском рынке, а также увеличить производственные мощности в Европе. Об этом сообщил заместитель генерального директора GAC во Франции Седрик Лакур.

Сегодня автомобили GAC можно встретить в Великобритании, Финляндии, Греции, Польше, Испании и Португалии – присутствие на европейском рынке у компании уже вполне реальное, а не заявленное. Машины для этих стран собирают в Австрии, на мощностях Magna Steyr, причем по схеме отверточной сборки. Дальше в планах – свой полный цикл производства в Европе. Причина простая: так удастся уйти от пошлин.

Лакур прямо говорит, что GAC пришла сюда всерьез и надолго, а без собственных производственных мощностей закрепиться не получится. Кто может в этом поучаствовать? По его словам, вариантов два – либо снова Magna Steyr, либо другие инвесторы.

Франция – отдельная история. Как сообщает CarScoops, чтобы усилить позиции на этом рынке, GAC намерена открыть 200 дилерских центров в течение ближайших четырех лет. Пятьдесят из них должны заработать уже в этом году.

Еще один момент, на который стоит обратить внимание: Лакур отмечает, что бренду нужно пройти путь от старта до масштабирования всего за четыре года. И момент для выхода, по его словам, выбран удачно – компания появляется на рынке «как раз вовремя», чтобы поймать растущий спрос на электромобили в Европе.

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