Эксперт рассказал, что определит судьбу Lada Azimut

Эксперт Трандин рассказал, от чего будет зависеть успех Lada Azimut

АВТОВАЗ сообщил, что серийный выпуск Lada Azimut стартует 25 сентября 2026 года. До конца года завод планирует собрать несколько тысяч товарных кроссоверов, а в продажу они поступят в четвертом квартале. Как рассказал собственник группы компаний «Км/ч» Иван Трандин, для отрасли это действительно значимое событие: АВТОВАЗ впервые за долгое время выводит на рынок собственный кроссовер, а не переработанную версию седана или универсала.

Судьбу нового кроссовера АВТОВАЗа решит не презентация – все упирается в реальный прайс-лист, считает Трандин. Официальный ориентир от производителя звучит пока расплывчато: глава компании пообещал, что модель окажется дешевле конкурентов, однако конкретных значений так и не назвал.

Неофициальные данные, впрочем, уже просачиваются через дилерские источники: за базовую версию с 1,8-литровым мотором и вариатором называют около 2,49 млн рублей. Отдельные аналитики закладывают и более широкий диапазон – от 1,5 до 2,6 млн рублей, все зависит от комплектации. Тут-то и кроется развилка: если итоговая цена окажется ощутимо ниже сопоставимых китайских аналогов, у модели есть реальный шанс отвоевать часть рынка. Когда же разница ограничится 100-200 тысячами рублей, массовый покупатель ее попросту не заметит и вновь выберет привычные Haval или Geely.

Второй момент – двигатели. На старте продаж доступны только два атмосферных агрегата: 1,6 литра на 120 лошадиных сил с механикой и 1,8 литра на 132 силы с вариатором. Турбированную версию на 150 сил с классическим автоматом обещают лишь на 2027 год, а полноприводная гибридная модификация пока существует только в перспективных планах.

Покупатель же сравнивает Azimut с китайскими кроссоверами, где турбомоторы и полный привод в этом ценовом сегменте давно стали стандартом. Отсутствие таких опций на старте может стать сдерживающим фактором, особенно в регионах со сложными дорожными условиями.

И все же третий фактор играет на стороне АВТОВАЗа. Здесь у Azimut есть реальное преимущество – локализация производства и сервисная база. Крупнейшая в стране дилерская и сервисная сеть, давно освоенные запчасти для платформы Vesta: в отличие от многих китайских брендов, которые только выстраивают логистику, здесь такой проблемы просто не возникнет. Для покупателя, уставшего от историй про запчасти, которые едут из Китая по два-три месяца, это весомый аргумент, отметил эксперт.

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