Эксперт рассказал, что определит судьбу Lada Azimut
АВТОВАЗ сообщил, что серийный выпуск Lada Azimut стартует 25 сентября 2026 года. До конца года завод планирует собрать несколько тысяч товарных кроссоверов, а в продажу они поступят в четвертом квартале. Как рассказал собственник группы компаний «Км/ч» Иван Трандин, для отрасли это действительно значимое событие: АВТОВАЗ впервые за долгое время выводит на рынок собственный кроссовер, а не переработанную версию седана или универсала.
Судьбу нового кроссовера АВТОВАЗа решит не презентация – все упирается в реальный прайс-лист, считает Трандин. Официальный ориентир от производителя звучит пока расплывчато: глава компании пообещал, что модель окажется дешевле конкурентов, однако конкретных значений так и не назвал.
Неофициальные данные, впрочем, уже просачиваются через дилерские источники: за базовую версию с 1,8-литровым мотором и вариатором называют около 2,49 млн рублей. Отдельные аналитики закладывают и более широкий диапазон – от 1,5 до 2,6 млн рублей, все зависит от комплектации. Тут-то и кроется развилка: если итоговая цена окажется ощутимо ниже сопоставимых китайских аналогов, у модели есть реальный шанс отвоевать часть рынка. Когда же разница ограничится 100-200 тысячами рублей, массовый покупатель ее попросту не заметит и вновь выберет привычные Haval или Geely.
Второй момент – двигатели. На старте продаж доступны только два атмосферных агрегата: 1,6 литра на 120 лошадиных сил с механикой и 1,8 литра на 132 силы с вариатором. Турбированную версию на 150 сил с классическим автоматом обещают лишь на 2027 год, а полноприводная гибридная модификация пока существует только в перспективных планах.
Покупатель же сравнивает Azimut с китайскими кроссоверами, где турбомоторы и полный привод в этом ценовом сегменте давно стали стандартом. Отсутствие таких опций на старте может стать сдерживающим фактором, особенно в регионах со сложными дорожными условиями.
И все же третий фактор играет на стороне АВТОВАЗа. Здесь у Azimut есть реальное преимущество – локализация производства и сервисная база. Крупнейшая в стране дилерская и сервисная сеть, давно освоенные запчасти для платформы Vesta: в отличие от многих китайских брендов, которые только выстраивают логистику, здесь такой проблемы просто не возникнет. Для покупателя, уставшего от историй про запчасти, которые едут из Китая по два-три месяца, это весомый аргумент, отметил эксперт.
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