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Финал REC проведут иначе: 500 верст вместо четырех часов и ни секунды запаса

REC: финал Гран-при ВК ПРО СПОРТ пройдет на автодроме Moscow Raceway 3 октября

Финал Гран-при ВК ПРО СПОРТ Российской серии гонок на выносливость (REC) примет 3 октября подмосковный автодром Moscow Raceway. Регламент решающего этапа организаторы уже обнародовали, и он способен перечеркнуть привычные многочасовые стратегии команд.

Финал REC проведут иначе: 500 верст вместо четырех часов и ни секунды запаса

Классический четырехчасовой «эндуранс» отменяется. Экипажам предложат фиксированную дистанцию – 500 верст, что эквивалентно 533,4 километра или 136 кругам подмосковного трека. Победителем этапа станет тот, кто первым пересечет заветную финишную черту.

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Новый формат получил название «500 верст MRW». Привычные схемы по экономии топлива, ресурсу шин и смене пилотов он ломает, заставляя инженеров пересчитывать гоночные сценарии прямо на ходу. Напряжение подогревает рекордный состав участников – на старт заявлено 44 экипажа (в прошлом сезоне их было 42), плюс плотность в турнирных таблицах.

«Формат "500 верст MRW" – это дань многовековым традициям версты как старинной русской дорожной меры длины. Логично, если в будущем мы введем формат 700 верст и 1000 верст для этапов длинных гонок. Это серьезный вызов для всех участников», – высказалась промоутер REC Анастасия Бендикова о причинах выбора именно такой дистанции.

Что решит исход гонки

Дистанция теперь жестко зафиксирована на отметке в 500 верст, поэтому ключевым фактором успеха становится чистый темп в сочетании с безупречной минимизацией ошибок на пит-стопах и тактической гибкостью.

Классический временной лимит полностью отменен, значит, рисунок борьбы во всех зачетах серии окажется другим. Максимальная концентрация потребуется и инженерам, и пилотам – причем с первых же минут на трассе.

Финал REC проведут иначе: 500 верст вместо четырех часов и ни секунды запаса

Отыграть позиции за счет дополнительного времени на треке не выйдет: любая заминка на пит-лейн означает, что отставание придется отвоевывать колесами. Именно поэтому затяжные отрезки на одном комплекте шин и точный расчет «топливных окон» выходят на передний план.

Класс GT Pro: главный калибр

В самом мощном и скоростном кузовном классе ожидается бескомпромиссное сражение тяжелой техники уровня Mercedes-AMG GT3, Lamborghini Huracan и Porsche 911 GT3. Ведущим командам предстоит решить сложнейшую инженерную задачу: как грамотно распределить ресурс резины и сохранить высокую скорость на протяжении всех 136 изнурительных кругов.

Финал REC проведут иначе: 500 верст вместо четырех часов и ни секунды запаса

Прогноз таков: из-за фиксированной дистанции лидеры поедут на пределе возможностей с первых метров, не дожидаясь середины заезда. Фаворитами станут коллективы, чья аэродинамика и настройки подвески позволят безболезненно провести затяжные отрезки на одном комплекте шин в условиях прохладной осенней погоды на подмосковном автодроме.

Лидер класса – Михаил Алешин и Денис Ременяко, Capital RT №13 Mercedes AMG GT 3. Интрига в том, что их машина недавно получила серьезные повреждения в гонке, поэтому пока не ясно, на каком автомобиле экипаж выйдет на старт финала.

Класс CN Pro: битва прототипов

В зачете быстрейших спортпрототипов во главу угла встанет техническая надежность. Прототипы традиционно бережнее расходуют топливо и изнашивают резину, чем тяжелые суперкары из старшего класса GT Pro, но общая дистанция в более чем 530 километров станет экстремальным экзаменом для высокофорсированных двигателей и коробок передач.

Финал REC проведут иначе: 500 верст вместо четырех часов и ни секунды запаса

Если машины CN Pro сумеют полностью избежать незапланированных визитов на пит-лейн для ремонта и сохранят ровный темп, у них появится реальный шанс побороться не только за победу в своем классе, но и за сенсационно высокие позиции в абсолютном зачете марафона.

Фавориты зачета – №29 Teamgaris на LMP3 и Про Моторспорт №9 на Norma. Кроме них заявлены российские «новички», которые пока только дорабатывают прототипы FDR12 Московского политеха №52 и Фантом Рейсинг №44. Всего в списке 5 спортпрототипов, хотя не исключено появление еще одного участника – о нем могут объявить перед самым стартом.

GT, GT Light и Туринг: плотный трафик

В младших кузовных классах плотность результатов будет экстремальной. Из-за рекордного пелотона в 44 экипажа критически важной становится работа в плотном трафике на узких участках трассы.

Победа в этих зачетах, скорее всего, достанется тем, кто хладнокровнее и чище остальных справится с оперативным обгоном многочисленных круговых машин. Новый исторический формат будет держать команды в напряжении до самого финишного створа: заветный клетчатый флаг увидят лишь те тактические штабы, которые идеально рассчитают «топливные окна» и время смены пилотов под конкретную и неизменную дистанцию.

Любопытная деталь: по опросу организаторов, пилотам спортпрототипов больше всего «мешают» на трассе автомобили TCE, а не GT Light, где удельная мощность машин минимальна в REC.

Финал REC проведут иначе: 500 верст вместо четырех часов и ни секунды запаса

Старт гонки назначен на 14:30, а автодром откроют для зрителей уже с 11:30.

В паддоке подготовили обширную программу. Например, можно раскрасить болид команды GNV Kamensky RT и получить приз за лучшую идею, поучаствовать в гонках на чемоданах или заглянуть в детскую зону Росгосстрах жизнь с разнообразными развлечениями для детей.

Актуальные списки заявленных участников и детальный тайминг уик-энда в режиме реального времени публикует официальный интернет-портал серии Russian Endurance Challenge. Имена тех, кто сумеет безупречно адаптироваться к уникальному формату в 500 верст и впишет себя в летопись обновленного чемпионата REC, станут известны 3 октября.

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