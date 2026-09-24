Финал REC проведут иначе: 500 верст вместо четырех часов и ни секунды запаса

REC: финал Гран-при ВК ПРО СПОРТ пройдет на автодроме Moscow Raceway 3 октября

Финал Гран-при ВК ПРО СПОРТ Российской серии гонок на выносливость (REC) примет 3 октября подмосковный автодром Moscow Raceway. Регламент решающего этапа организаторы уже обнародовали, и он способен перечеркнуть привычные многочасовые стратегии команд.

Классический четырехчасовой «эндуранс» отменяется. Экипажам предложат фиксированную дистанцию – 500 верст, что эквивалентно 533,4 километра или 136 кругам подмосковного трека. Победителем этапа станет тот, кто первым пересечет заветную финишную черту.

Новый формат получил название «500 верст MRW». Привычные схемы по экономии топлива, ресурсу шин и смене пилотов он ломает, заставляя инженеров пересчитывать гоночные сценарии прямо на ходу. Напряжение подогревает рекордный состав участников – на старт заявлено 44 экипажа (в прошлом сезоне их было 42), плюс плотность в турнирных таблицах.

«Формат "500 верст MRW" – это дань многовековым традициям версты как старинной русской дорожной меры длины. Логично, если в будущем мы введем формат 700 верст и 1000 верст для этапов длинных гонок. Это серьезный вызов для всех участников», – высказалась промоутер REC Анастасия Бендикова о причинах выбора именно такой дистанции.

Что решит исход гонки

Дистанция теперь жестко зафиксирована на отметке в 500 верст, поэтому ключевым фактором успеха становится чистый темп в сочетании с безупречной минимизацией ошибок на пит-стопах и тактической гибкостью.

Классический временной лимит полностью отменен, значит, рисунок борьбы во всех зачетах серии окажется другим. Максимальная концентрация потребуется и инженерам, и пилотам – причем с первых же минут на трассе.

Отыграть позиции за счет дополнительного времени на треке не выйдет: любая заминка на пит-лейн означает, что отставание придется отвоевывать колесами. Именно поэтому затяжные отрезки на одном комплекте шин и точный расчет «топливных окон» выходят на передний план.

Класс GT Pro: главный калибр

В самом мощном и скоростном кузовном классе ожидается бескомпромиссное сражение тяжелой техники уровня Mercedes-AMG GT3, Lamborghini Huracan и Porsche 911 GT3. Ведущим командам предстоит решить сложнейшую инженерную задачу: как грамотно распределить ресурс резины и сохранить высокую скорость на протяжении всех 136 изнурительных кругов.

Прогноз таков: из-за фиксированной дистанции лидеры поедут на пределе возможностей с первых метров, не дожидаясь середины заезда. Фаворитами станут коллективы, чья аэродинамика и настройки подвески позволят безболезненно провести затяжные отрезки на одном комплекте шин в условиях прохладной осенней погоды на подмосковном автодроме.

Лидер класса – Михаил Алешин и Денис Ременяко, Capital RT №13 Mercedes AMG GT 3. Интрига в том, что их машина недавно получила серьезные повреждения в гонке, поэтому пока не ясно, на каком автомобиле экипаж выйдет на старт финала.

Класс CN Pro: битва прототипов

В зачете быстрейших спортпрототипов во главу угла встанет техническая надежность. Прототипы традиционно бережнее расходуют топливо и изнашивают резину, чем тяжелые суперкары из старшего класса GT Pro, но общая дистанция в более чем 530 километров станет экстремальным экзаменом для высокофорсированных двигателей и коробок передач.

Если машины CN Pro сумеют полностью избежать незапланированных визитов на пит-лейн для ремонта и сохранят ровный темп, у них появится реальный шанс побороться не только за победу в своем классе, но и за сенсационно высокие позиции в абсолютном зачете марафона.

Фавориты зачета – №29 Teamgaris на LMP3 и Про Моторспорт №9 на Norma. Кроме них заявлены российские «новички», которые пока только дорабатывают прототипы FDR12 Московского политеха №52 и Фантом Рейсинг №44. Всего в списке 5 спортпрототипов, хотя не исключено появление еще одного участника – о нем могут объявить перед самым стартом.

GT, GT Light и Туринг: плотный трафик

В младших кузовных классах плотность результатов будет экстремальной. Из-за рекордного пелотона в 44 экипажа критически важной становится работа в плотном трафике на узких участках трассы.

Победа в этих зачетах, скорее всего, достанется тем, кто хладнокровнее и чище остальных справится с оперативным обгоном многочисленных круговых машин. Новый исторический формат будет держать команды в напряжении до самого финишного створа: заветный клетчатый флаг увидят лишь те тактические штабы, которые идеально рассчитают «топливные окна» и время смены пилотов под конкретную и неизменную дистанцию.

Любопытная деталь: по опросу организаторов, пилотам спортпрототипов больше всего «мешают» на трассе автомобили TCE, а не GT Light, где удельная мощность машин минимальна в REC.

Старт гонки назначен на 14:30, а автодром откроют для зрителей уже с 11:30.

В паддоке подготовили обширную программу. Например, можно раскрасить болид команды GNV Kamensky RT и получить приз за лучшую идею, поучаствовать в гонках на чемоданах или заглянуть в детскую зону Росгосстрах жизнь с разнообразными развлечениями для детей.

Актуальные списки заявленных участников и детальный тайминг уик-энда в режиме реального времени публикует официальный интернет-портал серии Russian Endurance Challenge. Имена тех, кто сумеет безупречно адаптироваться к уникальному формату в 500 верст и впишет себя в летопись обновленного чемпионата REC, станут известны 3 октября.

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