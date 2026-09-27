Популярный автобренд выходит во внедорожный сегмент: подробности

Бренд Avior анонсировал выход во внедорожный сегмент

Автомобильный бренд Avior планирует выйти во внедорожный сегмент. Новинка позволит выйти за пределы коммерческого транспорта, сообщает пресс-служба компании. В настоящее время на российском рынке бренд Avior представлен двумя легкими коммерческими моделями - G10 и V90. Обе переоборудуются в изотермические фургоны, пассажирские автобусы, автолавки, дома на колесах или любую другую узкопрофильную спецтехнику.

Сейчас дилерская сеть марки в России насчитывает 16 центров, и еще 3 готовятся к открытию в ближайшее время.

О том, как растут поставки китайских машин в Россию, «За рулем» рассказывал ранее.

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