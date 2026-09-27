Названы признаки недобросовестного продавца автомобилей с пробегом

Юрист Воропаев: распознать недобросовестного продавца авто поможет договор

Перед покупкой подержанного автомобиля рекомендуется изучить договор купли-продажи. В документе могут содержаться пункты, которые закладывают недобросовестные продавцы, чтобы покупатель затем не смог сдать машину. Об этом рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев.

«В первую очередь на недобросовестность продавца может указывать пункт договора, в котором указано, что покупатель заблаговременно изучил информацию об автомобиле на сайтах ГИБДД, в залоговых реестрах и других сервисах проверки транспортных средств», - отметил эксперт.

Часто мошенники также включаю такие пункты, как «пробег автомобиля, указанный на одометре, скорректирован в сторону уменьшения», «автомобиль участвовал в ДТП, на нем устранялись неисправности по кузовному ремонту», «идентификационные таблички имеют следы коррозии и частично нечитаемы». Отдельно прописывается, что автомобиль может иметь запреты на регистрационные действия или иные ограничения.

Подобные уточнения вносятся для того, чтобы покупатель не имел возможности воспользоваться ст. 18 Закона «О защите прав потребителей», согласно которой владелец технически сложного товара может расторгнуть договор в течение 15 дней, если обнаружит недостаток.

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