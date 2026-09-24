Поломка мотора после заправки: как доказать вину АЗС и вернуть деньги за ремонт

Эксперт Заутинский рассказал, как получить с АЗС компенсацию за поломку двигателя

Продавать горючее низких экологических классов в России не запрещено – такого запрета в законодательстве просто нет. Другой вопрос: обязана ли бензоколонка рассказывать автомобилисту, чем именно он заправляется? Может и промолчать.

Разобраться, получится ли отсудить у заправки компенсацию, если двигатель пострадал из-за такого топлива, помог Олег Заутинский – директор ООО «Инженерно-технического центра энергосбережения и энергоэффективности». Шансы на успех, по его словам, появляются при одном условии: продавец топлива намеренно ввел покупателей в заблуждение и при реализации утаил истинные характеристики бензина или дизтоплива.

Поводы для споров, кстати, возникают регулярно. «В последнее время мы наблюдаем кратный рост обращений на лабораторное исследование как бензина, так и дизельного топлива именно по показателю массовой доли серы. Примерно в половине таких исследований фактическое содержание серы соответствует топливу 2 или 3 экологического класса», – рассказал эксперт.

Когда АЗС отвечает за поломку

Чтобы привязать неисправность к конкретной бензоколонке, придется собрать целый пакет доказательств. Первым делом понадобится подтверждение самой покупки – кассовый чек либо расчет бонусной или топливной картой. Затем нужно доказать, что плохое горючее залили именно здесь.

Дальше – проба. Ее берут правильно: фиксируют происхождение, опечатывают, составляют акт, указывают, кто и когда образец передавал. В лабораторию топливо сдают не по одному показателю, а по характеристикам в целом. Замыкает цепочку техническое заключение из автосервиса о характере неисправности, которое связывает состояние топлива, поломку машины и обстоятельства заправки.

Что губит почти все такие дела

Самое слабое место потребительских споров с АЗС – момент, когда люди начинают доказывать проблему. «В спорных случаях я бы рекомендовал проводить отбор максимально формально. Фиксировать дату, место, транспортное средство, остаток топлива, состояние системы, объем пробы, тару, маркировку, участников отбора и условия хранения. При необходимости – отбирать контрольную и арбитражную пробы. Именно это я считаю одним из наиболее слабых мест потребительских споров с АЗС. Люди пытаются доказать проблему уже после ремонта автомобиля, когда исходное топливо фактически исчезло», – подытожил эксперт.

Вот и выходит: исходное топливо исчезло, а вместе с ним – и надежда на компенсацию.

О том, как плохое топливо выводит двигатель из строя, «За рулем» уже рассказывал.

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