Итоги рынка за 9 месяцев: форум автобизнеса CarX 2026

Форум автобизнеса CarX 2026 пройдет в Москве 6 октября

Форум автобизнеса CarX 2026 состоится в Москве 6 октября. В ходе мероприятия будут задействованы сразу четыре зала отеля «МонАрх», чтобы каждый участник мог выбрать самые важные для себя темы. Организатором мероприятия выступает агентство «Автостат», а стратегическим информационным партнером – издание «За рулем».

Для всех участников общей частью программы станут итоги девяти месяцев и их экспертная оценка. Сергей Удалов (АВТОСТАТ) представит цифры и обозначит тенденции, характерные для разных сегментов рынка. Юрий Тулинов (Т-Банк) поделится профессиональными ожиданиями относительно критичных для автобизнеса факторов: ключевой ставки, обменных курсов и уровня доходов населения. Эксперты проанализируют, какие потенциальные стрессы 2027 года отрасли следует учитывать уже сейчас, какой диапазон ключевой ставки целесообразно включать в финансовую модель бизнеса, а от каких рисков пока стоит держаться в стороне.

Как обычно на форуме, лидеры рынка в рамках панельной дискуссии «Бюджет и стратегия на 2027 год» объяснят, на каких принципах они будут строить стратегии своих компаний в предстоящем году. В этот день намечено несколько панельных сессий, и каждая из них затрагивает наиболее острые темы. Одна будет посвящена производителям и дистрибьюторам электромобилей. Другая — финансовым инструментам рынка: речь пойдет о том, как политика Центробанка трансформирует структуру автокредитования. В рамках борьбы с серыми доходами регулятор уже ввел ряд новых требований к банкам и заемщикам, а с 1 июля 2027 года добавит еще один серьезный пакет мер.

Еще одна тема для обсуждения - остаточная стоимость автомобилей (Residual Value). Эксперты уже имеют дело с новыми вызовами. Дмитрий Ярыгин (АВТОСТАТ) объяснит, как сила бренда отражается на RV, а Игорь Кузьмин (Экспомобилити) продолжит разговор и продемонстрирует, какими инструментами бренды способны влиять на этот показатель.

Сегменту коммерческого транспорта на форуме также уделят много внимания: прозвучат дискуссии, статистика, аналитика и прогнозы. Отдельно и детально спикеры разберут лизинг и логистику, а также взаимодействие с крупным бизнесом. Они обсудят, действительно ли существует экологическая необходимость переводить коммерческий транспорт на альтернативное топливо или же мир просто увлекся экономической утопией. Значительная часть программы форума посвящена смазочным материалам и техническим жидкостям: объемам производства и продаж, точкам роста, продуктовым группам, ассортименту, трендам, маркетинговым «фишкам» и влиянию ИИ.

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