Марка Tenet Plus провела торжественный вечер в честь запуска бренда

Автобренд Tenet Plus провел торжественный вечер в концепции «Быть элегантным»

Запуск нового российского автомобильного бренда Tenet Plus отметили в Москве 22 сентября 2026 года – по этому поводу устроили торжественный вечер. За маркой стоит технологическое партнерство холдинга «АГР» и компании Defetoo.

Вечер в честь запуска бренда

Мероприятие организовали под концепцией «Быть элегантным». В нее заложена не только внешняя сторона образа, но и внутреннее состояние человека – умение следовать собственному вкусу и ритму жизни, не теряя уверенности на пути вперед.

Среди приглашенных – Сергей Филин с семьей, Лео Канделаки, Согдиана, Максим Шарафутдинов, Алена Чехова, группы «Мохито» и «SOPRANO Турецкого», а также другие представители светской и медийной среды.

Отдельная часть программы – презентация и показ новых моделей. После него выступила соул кавер-группа, а финалом стал DJ-сет, объединивший публику в атмосфере современной элегантности.

Tenet Plus L6: флагманский кроссовер

Флагманом на старте стала модель Tenet Plus L6 – ее относят к сегменту среднеразмерных кроссоверов C. Длина автомобиля равна 4554 мм, ширина – 1852 мм, высота – 1681 мм. Колесная база составляет 2700 мм, дорожный просвет – 187 мм.

Переднюю часть формирует крупная решетка радиатора с геометрическим рисунком в стилистике «бриллиантового узора», а узкие светодиодные ходовые огни вдохновлены взглядом дикой кошки.

Набор опций зависит от комплектации: мультимедийный комплекс с вертикальным дисплеем 13,2 дюйма (2K, Snapdragon 8155, HMI 5.0, Apple CarPlay и Android Auto), беспроводная зарядка на 50 Вт, аудиосистема Sony с восемью динамиками, панорамная крыша площадью 1,12 м². Багажник вмещает от 506 до 1326 литров, подушек безопасности семь, плюс комплекс электронных ассистентов и система кругового обзора 540° с функцией «Прозрачное шасси».

Комплектации «Элегант» и «Ультра» идут с передним приводом: 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 147 л.с. работает в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач. До конца 2026 года линейку пополнит полноприводная версия с двигателем на 150 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной КПП.

Tenet Plus L4: кроссовер для города

Вторая модель – Tenet Plus L4 из сегмента компактных кроссоверов класса B. Габариты такие: 4505 мм в длину, 1820 мм в ширину, 1635 мм в высоту при колесной базе 2700 мм. Диаметр разворота – 10,55 м, что удобно при маневрах в городских условиях.

Уже в начальной комплектации стоят мультимедийный комплекс с вертикальным дисплеем 13,2 дюйма, шесть подушек безопасности, системы контроля слепых зон и панорамного обзора 540°, а также панорамный люк с электроприводом.

Покупателям предлагают переднеприводные комплектации «Стайл» и «Элегант». Под капотом – 1,5-литровый турбодвигатель TCI мощностью 147 л.с. и 225 Н·м в паре с 6-ступенчатой роботизированной КПП.

Подготовка к российским условиям

Обе модели получили решения с учетом местных дорожных и климатических условий: полный зимний пакет с дистанционным запуском двигателя, обогревом всех сидений, руля, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя и боковых зеркал.

Вдобавок предусмотрены уплотнители моторного отсека, шумоизоляция капота и защита двигателя.

Цветовая палитра включает шесть оттенков: «Оранжевый рассвет» (основной для Tenet Plus L6), «Красный гранат» (основной для Tenet Plus L4), «Белый снег», «Северное серебро», «Черный бархат» и «Серый гранит».

Планы бренда и дилерская сеть

«Tenet Plus намерен последовательно укреплять позиции на российском рынке. В 2027 году линейку пополнит автомобиль с последовательной гибридной силовой установкой типа REEV и увеличенным запасом хода. Развитие продуктовой линейки опирается на интеллектуальную платформу PMA (PLUS Modular Architecture), предусматривающую использование бензиновых, гибридных и электрических силовых установок» – подчеркнул Дмитрий Максимов, операционный директор Tenet Plus.

Продажи идут более чем через 120 дилерских центров. География сети охватывает 60 городов, включая все 16 российских городов-миллионников.

Кроссоверы Tenet Plus L4 и Tenet Plus L6 уже можно купить. Модельный ряд марки объединяет элегантные кроссоверы под разные жизненные сценарии, а адресованы они тем, для кого эстетика и стиль жизни так же важны, как надежность, комфорт и практичность.

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