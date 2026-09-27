В России продают уникальную Audi за 22 миллиона

640 л.с., разгон 3,6 секунды, карбон: новую Audi RS5 за ₽22 млн привезли в РФ

На одном из классифайдов появилось объявление о продаже уникального автомобиля - первого в стране экземпляра Audi RS 5 третьего поколения в кузове B10. Машина 2026 года выпуска была доставлена из Германии и выставлена на продажу московским автосалоном. За «заряженный» универсал Audi RS 5 в России просят 22 миллиона рублей – соответствующее объявление о продаже уже опубликовано.

Audi RS5

Кстати, о самом названии. Два года назад Audi пересмотрела систему нумерации своих моделей. Логика такая: машины с двигателем внутреннего сгорания получили нечетные индексы, а электромобили – четные. По сути, нынешние A5, S5 и RS 5 – это та же линейка A4, S4 и RS 4, только под другим именем.

Интерьер Audi RS5

Кузов окрашен в эксклюзивный оттенок Bedford Green Metallic, а дополняет образ пакет отделки из матового карбона – причем как снаружи, так и в салоне. Что до документов, то, судя по карточке объявления, коммерческий утилизационный сбор за автомобиль погашен полностью, и для постановки на учет есть все необходимое.

Под капотом стоит 2,9-литровый V6 с двойным турбонаддувом, выдающий 510 лошадиных сил. Вместе с электромотором на 177 сил суммарная отдача доходит до 639 лошадиных сил. Тяга передается через 8-ступенчатую автоматическую коробку ZF и полный привод quattro. До сотни такой универсал разгоняется всего за 3,6 секунды.

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