Машины на каком виде топлива выгоднее?

Автоэксперт Пахомов оценил выгоду владения электрокаром

Скачки цен на топливо заставляют российских водителей снова и снова считать, что выгоднее – машина с ДВС, гибрид или электромобиль. Своими подсчетами и наблюдениями о скрытых тратах на «электрички» поделились специалисты.

«Стоимость владения легковым автомобилем в России определяется прежде всего типом его двигателя, условиями эксплуатации и доступностью зарядной инфраструктуры. Однозначно сказать, какой вид автомобилей выгоднее в текущих условиях затруднительно. Ведь для электрокаров, например, может потребоваться замена тяговой батареи. А ее стоимость может составлять от 300 тысяч до 3 млн рублей», – рассказал гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

Арифметика по пробегу выглядит так. Кроссовер на бензине с расходом 8 л/100 км обходится в 6,46 ₽ за километр, а при годовых 20 000 км заправки съедают 129 тысяч рублей. У гибридов цифры скромнее – 4,04 ₽/км и 81 тысяча рублей в год. Электрокар же при ночной зарядке дома по тарифу 5−7 рублей за киловатт-час тратит всего 1,08 ₽ на километр, а на быстрых общественных ЭЗС – 3,6 ₽/км, то есть 72 тысячи рублей за год. Вот только дополнительные расходы способны свести эту экономию почти на нет.

«Считать затраты только по чекам за бензин и розетку – нечестно и экономически неверно. Первоначальная стоимость электромобилей примерно в полтора раза выше аналогов на ДВС, а срок службы у них вдвое меньше – всего 5−7 лет против 12−15 лет у бензиновых моторов. Батарея составляет от 50% до 70% цены новой машины, и когда она умирает, вкладывать половину стоимости в старый автомобиль бессмысленно – его просто списывают в утиль. Если заложить потерю стоимости по годам, владение электрокаром выходит в два раза дороже», – заявил в беседе с Ura.ru вице-председатель Союза автосервисов Александр Пахомов.

Что до планового обслуживания, тут электромобиль снова впереди: 4 945 рублей против 8 447 у гибрида и 13 219 у бензинового авто – масло и свечи менять не нужно. Зато домашняя зарядная станция потребует от 79 тысяч рублей, а обслуживание системы терморегуляции – еще от 22 тысяч.

А о том, как мелкий кузовной ремонт отражается на цене при перепродаже, «За рулем» уже рассказывал.

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