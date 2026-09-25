Этот быстрый ремонт способен повысить стоимость машины при продаже

Эксперты дали советы по мелкому ремонту автомобилей, готовящихся к продаже

Один неловкий маневр во дворе или на парковке – и вот уже на кузове красуется свежая царапина либо вмятина. Мелочь, казалось бы. Но именно из-за таких «мелочей» многие теряют деньги при продаже машины или при возврате ее в лизинг. Портал 110km.Ru решил разобраться, как избавиться от подобных дефектов быстро и без серьезных затрат, поговорив с сервисменами.

Традиционный ремонт обычно подразумевает замену детали целиком. Здесь же работает другой принцип – точечные технологии. Речь идет о локальной покраске и аккуратном выправлении вмятин, при которых лакокрасочное покрытие остается нетронутым.

Кому это выгодно в первую очередь? Тем, кто планирует расстаться с автомобилем. Покупатели смотрят на внешний вид, а лизинговые компании готовы выставить счет буквально за каждый скол. Получается, небольшие вложения во внешность машины оборачиваются вполне ощутимой прибылью: авто выглядит ухоженным, да и цена на рынке подрастает.

Прежде чем ехать в сервис, стоит учесть несколько моментов. Выбирать лучше мастерские и детейлинг-центры, которые специализируются именно на «быстром ремонте». Сравнить предложения разных компаний тоже не помешает – разброс цен бывает кратным. Объем работ и смету стоит согласовать заранее, а фотографии повреждений до ремонта помогут, если возникнут споры по качеству.

Локальная покраска – один из самых популярных способов борьбы с царапинами и сколами. Мастера орудуют миниатюрными краскопультами или специальными аэрозолями, подбирают оттенок прямо на месте и наносят краску только на поврежденный участок. Сверху – слой лака для защиты и блеска. Время и деньги экономятся заметно, ведь перекрашивать всю деталь не нужно.

Правда, у метода есть рамки. Годится он лишь для небольших дефектов, которые не бросаются в глаза и не находятся на горизонтальных поверхностях вроде крыши или капота. Предельный размер повреждения – 3,5 сантиметра. Если результат не устроит, всегда можно вернуться к традиционному ремонту.

Цена работ зависит от сложности и количества повреждений. К примеру, устранение одной царапины длиной до 25 миллиметров обойдется примерно в 5000-11 500 рублей – итог зависит от глубины дефекта. Когда дефектов несколько, сумма может оказаться ниже за счет экономии на подготовке и материалах.

«Быстрый ремонт» – это не только кузовные элементы. В специализированных сервисах восстанавливают пластиковые бамперы, убирают мелкие вмятины на металле, приводят в порядок обивку салона, кожу и даже стекла после сколов. Для каждого типа повреждений – своя технология, а стоимость и сроки определяются характером дефекта.

На современном рынке каждая деталь влияет на итоговую цену автомобиля. Игнорировать мелкие повреждения – значит терять деньги. Устранить их – значит быстро и недорого вернуть машине привлекательный вид, не прибегая к капитальному ремонту. Разумный выбор для тех, кто ценит время и хочет получить максимум выгоды при продаже или возврате авто.

О том, как состояние и возраст машины бьют по ее стоимости, «За рулем» уже рассказывал.

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