Водителям объяснили, при какой погоде переходить на зимнюю резину
Автомобилистам стоит менять покрышки, как только среднесуточная температура воздуха опустится до +7 °C. Такую рекомендацию «ФедералПресс» озвучил Сергей Толкачев, профессор Финансового университета при Правительстве РФ. По словам эксперта, при более низких температурах летняя резина начинает терять эластичность, из-за чего ухудшается сцепление с дорогой и увеличивается тормозной путь даже на сухом асфальте. Зимние шины, напротив, сохраняют мягкость при похолодании.
«Очень важно проверять прогноз погоды на 5−7 дней вперед», - подчеркнул Толкачев.
Владельцам автомобилей с шипованной резиной эксперт советует ориентироваться на устойчивую температуру около +5 °C, поскольку на сухом асфальте при плюсовой температуре шипы быстрее изнашиваются. Однако затягивать с заменой шин до первых устойчивых заморозков не следует.
Толкачев напомнил, что даже при дневной температуре +10 °C по утрам на мостах, эстакадах и затенённых участках дорог может образовываться тонкая корка льда. Поэтому переходить на зимнюю резину лучше до первого снегопада, когда в шиномонтажных мастерских начинают появляться очереди.
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