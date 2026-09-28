Водителям объяснили, при какой погоде переходить на зимнюю резину

Эксперт Толкачев: «переобуваться» нужно при среднесуточной температуре +7 °C

Автомобилистам стоит менять покрышки, как только среднесуточная температура воздуха опустится до +7 °C. Такую рекомендацию «ФедералПресс» озвучил Сергей Толкачев, профессор Финансового университета при Правительстве РФ. По словам эксперта, при более низких температурах летняя резина начинает терять эластичность, из-за чего ухудшается сцепление с дорогой и увеличивается тормозной путь даже на сухом асфальте. Зимние шины, напротив, сохраняют мягкость при похолодании.

«Очень важно проверять прогноз погоды на 5−7 дней вперед», - подчеркнул Толкачев.

Владельцам автомобилей с шипованной резиной эксперт советует ориентироваться на устойчивую температуру около +5 °C, поскольку на сухом асфальте при плюсовой температуре шипы быстрее изнашиваются. Однако затягивать с заменой шин до первых устойчивых заморозков не следует.

Толкачев напомнил, что даже при дневной температуре +10 °C по утрам на мостах, эстакадах и затенённых участках дорог может образовываться тонкая корка льда. Поэтому переходить на зимнюю резину лучше до первого снегопада, когда в шиномонтажных мастерских начинают появляться очереди.

О том, как чувствует себя российский автопром, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!