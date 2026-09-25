Самый современный в Европе: этот комплекс следит за работой транспорта Москвы

Ликсутов: В комплексе ЕДЦ «Московский транспорт» работают 1300 специалистов

Единый диспетчерский центр «Московский транспорт» – самый современный и крупнейший в Европе комплекс, из которого управляют всей транспортной системой столицы. Как налажена его работа, рассказал заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Пауз здесь не бывает – контроль идет круглые сутки. В поле зрения ЕДЦ наземный, рельсовый и речной транспорт, а еще такси, сервисы аренды и доставки. В двух зданиях комплекса трудятся 1300 специалистов, причем среди них есть сотрудники транспортной полиции и УВД на Московском метрополитене.

Масштаб хозяйства считают тысячами единиц техники. Одно только рельсовое направление – это больше 6,9 тысяч вагонов метро, 604 трамвая (пять из них беспилотные), 255 вагонов МЦК и 4 333 вагона МЦД. Наземный транспорт – свыше 900 маршрутов, 6 500 электробусов и автобусов. По воде отсюда следят более чем за 190 речными судами.

Такси и каршеринг тоже в ведении центра: 206 тыс. автомобилей такси столицы и области плюс 41 тыс. машин каршеринга. Средства индивидуальной мобильности и доставка – отдельная строка: 93 тыс. единиц СИМ и 125 тыс. курьеров.

История комплекса отсчитывается с 2019 года, когда заработало здание ЕДЦ рельсового транспорта. Второе открыл Мэр Москвы Сергей Собянин на День московского транспорта в 2026 году.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– ЕДЦ рельсового транспорта начал свою работу в 2019 году. Второе здание комплекса на День московского транспорта в 2026 году открыл Мэр Москвы Сергей Собянин. Сейчас центр объединяет диспетчеров в едином информационном пространстве. Каждый специалист следит за своими маршрутами и при необходимости вносит изменения в движение транспорта. Такое взаимодействие позволяет на треть повысить производительность сотрудников, а пассажиры в два раза быстрее получают более персонализированную информацию о поездках. Это помогает сделать городской транспорт еще удобнее для каждого москвича .

Оценка ЕДЦ ректором РУТ (МИИТ) Покусаевым

Ректор РУТ (МИИТ) Олег Покусаев видит в Едином диспетчерском центре наглядный пример того, как системный подход и современные технологии поднимают качество жизни в мегаполисе. Открытие второго здания он назвал важным этапом в развитии Московского транспорта.

Олег Покусаев, ректор РУТ (МИИТ):

– Пассажиры ощущают эффект от работы ЕДЦ каждый день. Пунктуальность, предсказуемость поездок и оперативное реагирование на любые изменения стали нормой, к которой москвичи давно привыкли и которую по достоинству оценивают гости столицы. Когда диспетчеры, информационные службы и сотрудники безопасности работают в одном здании, координация становится мгновенной, а время реагирования на инциденты сокращается в разы. Уверен, что этот проект станет ориентиром для транспортных систем других городов и укрепит лидерство Москвы в сфере городской мобильности на годы вперед.

Отдельно он обратил внимание, что Московский транспорт не просто внедряет лучшие мировые практики, но и формирует собственные уникальные решения, уже признанные международными экспертами. При этом ЕДЦ работает как образовательная и аналитическая площадка, где готовят специалистов нового поколения.