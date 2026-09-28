Почему европейцы всё чаще покупают китайские машины

Бельгия стала крупнейшим импортером китайских автомобилей

Бельгия вышла в лидеры среди стран, покупающих китайские машины. И это далеко не единственный рынок, где позиции Поднебесной укрепились.

Если смотреть по регионам, то Азия по-прежнему закупает электромобилей больше всех – 108 757 штук, прибавка к прошлому году составила 2,5%. Европа тоже прибавила, причем заметнее: плюс 33%, а всего ввезено 94 912 электрокаров. Латинская Америка вообще показала скачок в 118% – 43 742 машины. Что касается поставок в Евросоюз, то они подросли на 31% и дошли до 63 825 единиц.

Август оказался для китайского экспорта рекордным: за рубеж ушло 284 622 электромобиля.

О том, какие марки европейцы выбирают чаще всего, «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!