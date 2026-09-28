Как часто надо менять моторное масло из-за высокосернистого бензина

Эксперт Архипов: Из-за бензина Евро-4 моторное масло нужно менять вдвое чаще

Бензин класса К4, который еще называют Евро-4, заставляет внимательнее относиться к замене моторного масла. Автомобильный эксперт Дмитрий Архипов посоветовал ориентироваться в этом случае на регламент для тяжелых условий эксплуатации – так двигатель проживет дольше на топливе с повышенным содержанием серы.

«Если заправляться топливом класса К4, то относительно безопасная тактика – это не выходить за интервал, установленный производителем для тяжелых условий эксплуатации. Обычно автопроизводитель дает два варианта замены масла. Для обычных условий – это, как правило, раз в 10 или 15 тыс. км. И есть рекомендация для тяжелых условий: частые короткие поездки, езда по пыльным и грязным дорогам, буксировка прицепов и так далее. Обычно для тяжелых условий масло рекомендуют менять в два раза чаще. При регулярных заправках К4 разумнее ориентироваться именно на него», – рассказал эксперт.

Проще говоря, привычные 10-15 тысяч километров – уже не тот ориентир, если в бак регулярно попадает сернистое топливо. К частым коротким поездкам, пыльным и грязным дорогам, буксировке прицепа, которые сами по себе считаются тяжелыми условиями, тут добавляется еще один фактор – сера. По сути, при постоянных заправках К4 эту рекомендацию Архипов и называет разумной.

Отдельно эксперт предостерегает водителей от самодеятельности с характеристиками масла. Подбирать вязкость, зольность или заводские допуски на свое усмотрение, рассчитывая на более высокое щелочное число и пытаясь таким образом бороться с кислотами, – плохая затея. Эти кислоты образуются при сгорании топлива с большим количеством серы и постепенно разъедают детали топливной системы и элементы очистки выхлопа.

«Современные масла имеют сбалансированный пакет компонентов, а двигатель и система очистки выхлопа рассчитаны на конкретные допуски. Попытка самостоятельно «улучшить» масло может нарушить этот баланс», – подытожил эксперт.

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