Эти кроссоверы покупают жители Китая

AutoHome выяснило, какие кроссоверы особенно популярны у китайцев

Китайские покупатели все охотнее пересаживаются на электромобили и гибриды, но кроссоверы с обычным бензиновым двигателем позиций не сдают. Издание AutoHome, разобравшее итоги августа, подсчитало: спрос на такие машины остается стабильным и измеряется десятками тысяч штук ежемесячно.

Первое место в сегменте заняла Toyota Corolla Cross – 14 675 проданных автомобилей. Совсем немного, 373 экземпляра, ей уступил Geely Boyue L, он же Atlas L, с результатом 14 302 машины. Замыкает тройку Toyota RAV4 с показателем 14 062 штуки, причем во многом этому помогли крупные скидки.

Следом идут Geely Xingyue L (13 287 шт., в России модель продается как Geely Monjaro), Volkswagen Tayron (11 825 шт.) и Volkswagen Tharu L (11 748 шт.). На седьмой строчке – Geely Cityray, известный на домашнем рынке под именем Binyue, с 10 197 машинами. Выходит, рубеж в 10 тысяч продаж за месяц преодолели всего семь бензиновых SUV.

Замкнули первую десятку Toyota Frontlander (9848 шт.), Honda CR-V (8953 шт.) и Chery Tiggo 8 (8739 шт.). Любопытная деталь: весь топ-10 сегмента собрали лишь пять марок – Toyota, Geely, Volkswagen, Honda и Chery.

О массовом переходе европейцев на гибриды и электрокары «За рулем» уже рассказывал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!