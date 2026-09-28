Какие дворники обеспечат хороший обзор?

Осень – лучшее время, чтобы оценить качество и эффективность работы щеток стеклоочистителей на вашей машине.

И если они недостаточно хороши, вы рискуете не только комфортом, но и безопасностью из-за плохого обзора. Каким брендам точно можно доверять свое лобовое стекло?

В сегменте щеток стеклоочистителей сегодня представлено огромное количество брендов. Мы запустили премию потребительского доверия Бренд Года «За рулем», чтобы узнать у наших читателей и подписчиков, какие торговые марки в этой категории запомнились вам, как достойные.

Вот ТОП-10 брендов, которые выбрало народное жюри в рамках первого тура голосования: Alca, AVS, AWM, Denso, Ganz, Goodyear, Heyner, Lynxauto, Masuma и Totachi.

А теперь, пришло время назвать победителя. Чтобы выбрать чемпиона переходите по ссылке и голосуйте за финалистов.

Там же представлены номинанты на победу еще в 11 категориях. Голосование продлится до 1 ноября.

Давайте сделаем рынок автокомпонентов прозрачным вместе!

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