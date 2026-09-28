Залил некачественный дизель — как не дать мотору «умереть»

«За рулем» рассказал, как распознать некачественное дизтопливо по оборотам мотора

В новой статье «За рулем» обозреватель Михаил Колодочкин рассказывает, как понять, что вы залили некачественное дизтопливо.

Сегодня разговоры о некачественном топливе возникают все чаще – как говорится, таковы реалии. И чем быстрее водитель поймет, что вместо нормального топлива нарвался на низкокачественную и потенциально опасную жидкость, тем больше шансов спасти автомобиль, напоминает эксперт. Про бензиновые машины понятно: там водитель первым делом прислуживается к детонации. А если автомобиль дизельный?

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

– Вообще говоря, с некачественным дизтопливом мотор начинает шалить всеми возможными способами, и не почувствовать это довольно сложно. На минимальных оборотах холостого хода обороты начинают «плавать», работа становится неровной. Автомобиль хуже разгоняется, реакция на газ становится вялой. Двигатель пускается гораздо дольше, чем обычно, – до 5 секунд вместо привычных 1–2. Расход горючки может вырасти на 15–25% уже после первых сотен километров езды на подозрительном топливе.

Если почувствовали неладное, выбирайте самый верный путь – эвакуатор до сервиса, советует эксперт. Не стоит пытаться выработать нехорошее топливо полностью или же лить какие-то присадки в попытках его «улучшить». Немедленно глушите мотор – и отправляйтесь на СТО.

Плохое дизтопливо можно распознать и по другим признакам – рассказываем о них в статье «За рулем»!