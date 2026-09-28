Представители автобизнеса обсудят вызовы 2027 года на крупном форуме

АВТОСТАТ: форум автобизнеса CarX 2026 пройдет 6 октября в Москве

Форум автобизнеса CarX 2026 стартует 6 октября в Москве. Организатор – агентство « АВТОСТАТ», стратегический информационный партнер – издание «За рулем». Местом встречи выбран отель «МонАрх», причем работать будут сразу четыре зала: так каждый участник сам соберет программу из тех тем, что ему ближе.

Что окажется общим для всех потоков? Итоги девяти месяцев и их экспертная оценка. Сергей Удалов (АВТОСТАТ) покажет цифры и расскажет о трендах в разных сегментах рынка, Юрий Тулинов (Т-Банк) – о том, чего профессионалы ждут по ключевой ставке, валютным курсам и доходам населения.

К каким стрессам 2027 года отрасли имеет смысл готовиться заранее? Какой коридор ключевой ставки закладывать в финансовую модель собственного бизнеса и от каких рисков пока лучше держаться подальше? Ответы на эти вопросы на форуме тоже прозвучат.

Традиция мероприятия – панельная дискуссия «Бюджет и стратегия на 2027 год», где лидеры рынка рассказывают, на чем собираются выстраивать стратегии в новом году. Дискуссий за день запланировано несколько, и каждая – на злобу дня. Одна отдана производителям и дистрибьюторам электромобилей.

Другая завязана на финансовые инструменты рынка: как политика Центробанка меняет структуру автокредитования. Борясь с серыми доходами, регулятор уже ввел ряд новых требований к банкам и заемщикам, а с 1 июля 2027 года запустит очередную ударную порцию.

Еще один повод поспорить – остаточная стоимость автомобилей (Residual Value). Эксперты уже столкнулись с новыми вызовами. О том, как сила бренда влияет на RV, расскажет Дмитрий Ярыгин (АВТОСТАТ), а Игорь Кузьмин (Экспомобилити) дополнит тему, показав, какими инструментами бренды способны менять этот показатель.

В сегменте коммерческого транспорта дискуссий, статистики, аналитики и прогнозов тоже хватает. Отдельно и широко спикеры разберут лизинг и логистику, взаимодействие с крупным бизнесом. Обсудят и то, есть ли эко-необходимость переводить комтранс на альтернативное топливо или мир просто увлекся экономической утопией.

Большой поток отведен смазочным материалам и техническим жидкостям: объемы производства и продаж, точки роста, продуктовые группы, ассортимент, тренды, маркетинговые «фишки», влияние ИИ.

До встречи 6 октября. Место – Москва, отель «МонАрх» на Ленинградском проспекте.

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