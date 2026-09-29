Продажи Rolls-Royce в России выросли

Аналитик Целиков назвал самые популярные в России модели Rolls-Royce

За первые восемь месяцев 2026 года в России зарегистрировали 156 новых Rolls-Royce, сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Годом ранее за тот же отрезок времени на учет встали 146 таких машин.

Разница – ровно десять автомобилей, а в процентах это плюс 7%. Цифры, в общем-то, скромные, зато показатель растет второй раз подряд на фоне разговоров о том, что состоятельные покупатели экономят.

Основной объем продаж традиционно пришелся на кроссовер Rolls-Royce Cullinan — 115 экземпляров. Таким образом, на модель приходится подавляющая часть спроса в сегменте ультралюкса.



Кроме того, в стране продолжают покупать и другие модели марки. В частности, реализовано 24 электрических купе Rolls-Royce Spectre, а также 9 седанов Rolls-Royce Ghost и 8 флагманских Rolls-Royce Phantom.

О том, какие ещё новые марки и модели пришли на российский авторынок в этом году, «За рулем» уже рассказывал.

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