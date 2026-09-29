Эти марки и модели появились на российском авторынке в 2026 году

«Автостат»: в 2026 году авторынок РФ пополнили 7 брендов и более 60 моделей

Российский авторынок за 2026 год прирос семью марками, а количество новых моделей перевалило за шесть десятков. Правда, за красивой цифрой скрывается проза: львиная доля новинок – это ребрендинг, альтернативный импорт и локальные проекты, тогда как по-настоящему «чистых» дебютов куда меньше.

25 сентября об этом в своем Telegram-канале написал Сергей Целиков, возглавляющий аналитическое агентство « Автостат». В перечень новых марок, появившихся у нас в этом году, вошли Esteo, Jeland, Volga, Tenet Plus, Umo, Senat и Атом.

Что до модельного ряда, то он разросся на десятки позиций. Многие из них, впрочем, представлены штучно или малыми партиями – по сути, это машины, которые завозят по каналам альтернативного импорта.

Если смотреть на самые массовые премьеры по итогам восьми месяцев, расклад такой: Belgee X50+ – 13 тыс. проданных авто, Tenet T4L – 12,5 тыс. ед., Jeland J6 – 4873 ед., Changan CS35 Max – 2535 ед., Jeland J7 – 993 ед. Дальше в списке расположились « Москвич» М70 (583 ед.), Volga K50 (576 ед.), Zeekr 8X (565 ед.), Soueast S06 (539 ед.), а также Jetta VS8, Volga K40, Esteo Exlantix ET, Esteo V27, Esteo MX и «Москвич» М90.

Часть этих моделей вышла на рынок буквально в последние месяцы, так что места в рейтингах еще не раз поменяются по мере накопления продаж, отметил эксперт. Кстати, в статистику попали только новые или переименованные модели – обновления уже существующих машин без смены названия в выборку не закладывали.

О том, как автопроизводители продолжают работать в России, «За рулем» рассказал на примере Toyota.

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