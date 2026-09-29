137 машин за восемь месяцев: в России растут продажи Bentley
С января по август 2026 года в России поставили на учет 137 новых автомобилей Bentley. Годом ранее за тот же отрезок времени таких машин оказалось 130 – то есть на семь меньше. В процентном выражении прирост составил 5%.
Такими цифрами поделился Сергей Целиков, возглавляющий аналитическое агентство « Автостат». Сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.
Самой популярной моделью стал спорткар Bentley Continental GT – 66 проданных экземпляров, а также еще 5 кабриолетов GTC. На втором месте оказался кроссовер Bentley Bentayga с результатом 59 автомобилей. Представительский седан Bentley Flying Spur выбрали 7 покупателей.
О других дорогих новинках, добравшихся до России, «За рулем» рассказывал совсем недавно.
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