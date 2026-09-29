Кроссовер российской сборки обновил коробку — что поменялось для водителя?

Роботизированная коробка кроссовера Tenet T4L получила третий режим движения

Пресс-служба российской прокси-марки Tenet объявила об обновленной прошивке роботизированной коробки кроссовера Tenet T4L.

Теперь в дополнение к режимам «Эко» и «Спорт» появился третий – «Стандарт». Отметим, что 6-ступенчатый преселективный робот у Tenet T4L – адаптивный. Электроника анализирует активность работы педалью газа, частоту использования тормозов и данные датчика положения рулевого колеса – и корректирует работу коробки передач. Но делает это в рамках заданных водителем настроек.

Раньше они ограничивались лишь двумя фиксированными вариантами «Эко» и «Спорт», и некоторым владельцам не хватало «золотой середины». В представительстве бренда подчеркивают, что решение о вводе третьего режима стало прямым откликом на запросы потребителей.

Напомним, Tenet T4L с мая 2026 года выпускает по полному циклу завод холдинга «АГР» в Калуге – в производственной гамме модель сменила более компактный Tenet T4. Коробки с обновленной прошивкой ставят с августа, но компания работает над тем, чтобы обновить и роботы ранее выпущенных автомобилей.

Ранее «За рулем» подробно рассказывал, что собой представляет Tenet T4L.