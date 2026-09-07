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Новый кроссовер российской сборки от 2,28 млн: как едет? Какой расход?

Tenet T4L: тест-драйв, цены, конкуренты

Сначала я был полон уверенности, что Tenet T4L – это дорестайлинговый Chery Tiggo 7 Pro Max. Задняя часть вообще один в один. Но колесная база и длина другая. Оказалось, это конструктор. Передняя часть от Tenet T4, но базу растянули. Ох уж эта модульная реальность – лепи из платформы, что душе угодно. По всем пунктам T4L ложится аккурат между Т4 и Т7. В том числе и по цене.

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Агрегаты Tenet T4L

У «четверки» с приставкой L двигатель один, без вариантов. Полуторалитровый турбомотор мощностью 147 л. с., работающий вместе с шестиступенчатым роботом. Атмосферника, как и механики с вариатором, нет.

Tenet T4L. Цена в России от 2 279 000 ₽. Все внешние кузовные панели оцинкованы, а средняя толщина краски 120–130 мкм.
Tenet T4L. Цена в России от 2 279 000 ₽. Все внешние кузовные панели оцинкованы, а средняя толщина краски 120–130 мкм.

Как едет Tenet T4L

Динамика достаточная – не более. T4L выезжает из 11 секунд, но на большие подвиги не способен. При выходе на встречку нужно заранее просчитывать свои силы. Избаловали нас турбомоторы. И почти 150 сил для компактного кроссовера нам уже маловато. Всё дело в крутящем моменте, который в самом пике едва больше 200 Н·м.

При этом я не могу скинуть всю вину на робот. Переключается он нормально, театральными паузами не страдает. Даже в экономичном режиме. Кроме него есть спортивный, но он как-то не впечатлил. Отзывчивость получше, но подвисание на нижних передачах надоедает.

Двигатель допускает использование 92‑го бензина. В смешанном режиме можно спокойно укладываться в 10 литров на 100 км.
Двигатель допускает использование 92‑го бензина. В смешанном режиме можно спокойно укладываться в 10 литров на 100 км.

Выросшая база пошла на пользу. На трассе Tenet едет уверенно и стабильно. Вместо скручиваемой балки у Т4L сзади многорычажная подвеска. Так что и повороты проходятся увереннее. Но искушенных драйверов не впечатлит.

Вместе с усредненной управляемостью у Тенета усредненная энергоемкость подвески. До определенного момента она еще переваривает неровности. Но от больших ям случается несварение. Пусть и без последствий.

Настройки электрического усилителя руля можно менять отдельно от режима движения.
Настройки электрического усилителя руля можно менять отдельно от режима движения.
Для Тенета доступно фирменное мобильное приложение. Первые три года оно бесплатно, но затем нужно платить по 200 рублей в месяц.
Для Тенета доступно фирменное мобильное приложение. Первые три года оно бесплатно, но затем нужно платить по 200 рублей в месяц.

Передняя панель с общим телом «приборки» и медиасистемы аналогична Т4. Сиденью не хватает длины подушки и диапазона регулировки по высоте.
Передняя панель с общим телом «приборки» и медиасистемы аналогична Т4. Сиденью не хватает длины подушки и диапазона регулировки по высоте.

Tenet T4L исключительно переднеприводный. А заявленный клиренс в 203 мм актуален для центра автомобиля. Под защитой двигателя на 3 см меньше. Так что вне асфальта на подвиги рассчитывать не стоит. А вот некрашеный пластик снизу очень кстати. И, как оказалось, он прочный.

Климат-контроль двухзонный, есть полный набор обогревов. Сенсорная панель климат-контроля не очень удобна.
Климат-контроль двухзонный, есть полный набор обогревов. Сенсорная панель климат-контроля не очень удобна.
Для задних пассажиров есть обогрев сидений и дефлекторы ­вентиляции.
Для задних пассажиров есть обогрев сидений и дефлекторы ­вентиляции.

Прибавка на втором ряду составила несколько сантиметров.
Прибавка на втором ряду составила несколько сантиметров.

Когда я ехал по лесной грунтовке, из-за поворота навстречу вылетел автомобиль. Пришлось резко уворачиваться, но с краю дороги в траве оказалась промоина. Tenet жестко ударился бампером о грунт, но останавливаться нельзя. Без помощи задних колес был шанс застрять. Газу!

Выскочил. И товарный вид автомобиль не потерял. Бампер выдержал, а все последствия свелись к паре еле заметных царапин на нижней юбке.

Конкуренты Tenet T4L

Самый доступный конкурент Тенета – универсал Лада Веста SW Cross. В максимальной версии Техно и с вариатором она стоит 2 251 000 рублей. Слабое место – атмосферный двигатель 1.8, с которым Лада уступает в динамике.

Лада Веста SW Cross
Лада Веста SW Cross

Обрусевший китайский кроссовер – Jeland J6. Базовая версия Актив стоит 2,3 млн руб­лей. Двигатель и коробка у него аналогичны Тенету. Но оснащение скромнее. Обычный кондиционер, датчики парковки без камеры, тканевый салон. Следующая версия Комфорт стоит больше 2,5 млн рублей. Полноприводный J6 уже выпускают, но цена – 2,9 млн рублей.

Тульский Haval Jolion в версии Оптимум стоит 2,4 млн рублей. За эти деньги можно рассчитывать на переднеприводную машину с полуторалитровым турбомотором (143 л. с.) и роботом. Оснащение будет скромнее, чем у Лады с Тенетом. Зато в гамме есть полный привод – который, ясное дело, дороже.

Новый кроссовер российской сборки от 2,28 млн: как едет? Какой расход?
Jeland J6
Haval Jolion
Haval Jolion

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Сколько стоит Tenet T4L

Как и первые модели Тенета, новый T4L собирают в Калуге по полному циклу. Ценник относительно приятный. По сегодняшним меркам, естественно. Базовый Актив стоит 2,28 млн рублей. Если же хочется климат-контроль, систему кругового обзора и прочие радости, нужно доплатить еще 150 тысяч за версию Прайм.

Больше всего прибавка в габаритах сказалась на багажнике. Приятно, что шторка не стала опцией.
Больше всего прибавка в габаритах сказалась на багажнике. Приятно, что шторка не стала опцией.

Логичный вопрос: а нужен ли теперь базовый Т4? Правильно, не нужен. Его сняли с производства.

У T4L в ОТТС вписано тягово‑сцепное устройство. Максимальная масса прицепа без тормозной системы стандартная – 750 кг.
У T4L в ОТТС вписано тягово‑сцепное устройство. Максимальная масса прицепа без тормозной системы стандартная – 750 кг.

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Tenet T4L

  • Разгон 0–100 км/ч, с 10,5
  • Макс. скорость, км/ч 180
  • Длина / ширина / высота / база, мм 4506 / 1828 / 1701 / 2650
  • Объем багажника, л 475–1500
  • Снаряженная/полная масса, кг 1543/2000
  • Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³, 147 л. с. при 5500 об/мин, 210 Н·м при 1750–4000 об/мин
  • Трансмиссия передний привод, Р6
  • Топливо / запас топлива, л АИ‑92…95 / 51
  • Расход топлива городской / загородный / смешанный цикл, л/100 км 9,8 / 6,5 / 7,7

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