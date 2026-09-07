Новый кроссовер российской сборки от 2,28 млн: как едет? Какой расход?
Сначала я был полон уверенности, что Tenet T4L – это дорестайлинговый Chery Tiggo 7 Pro Max. Задняя часть вообще один в один. Но колесная база и длина другая. Оказалось, это конструктор. Передняя часть от Tenet T4, но базу растянули. Ох уж эта модульная реальность – лепи из платформы, что душе угодно. По всем пунктам T4L ложится аккурат между Т4 и Т7. В том числе и по цене.
Агрегаты Tenet T4L
У «четверки» с приставкой L двигатель один, без вариантов. Полуторалитровый турбомотор мощностью 147 л. с., работающий вместе с шестиступенчатым роботом. Атмосферника, как и механики с вариатором, нет.
Как едет Tenet T4L
Динамика достаточная – не более. T4L выезжает из 11 секунд, но на большие подвиги не способен. При выходе на встречку нужно заранее просчитывать свои силы. Избаловали нас турбомоторы. И почти 150 сил для компактного кроссовера нам уже маловато. Всё дело в крутящем моменте, который в самом пике едва больше 200 Н·м.
При этом я не могу скинуть всю вину на робот. Переключается он нормально, театральными паузами не страдает. Даже в экономичном режиме. Кроме него есть спортивный, но он как-то не впечатлил. Отзывчивость получше, но подвисание на нижних передачах надоедает.
Выросшая база пошла на пользу. На трассе Tenet едет уверенно и стабильно. Вместо скручиваемой балки у Т4L сзади многорычажная подвеска. Так что и повороты проходятся увереннее. Но искушенных драйверов не впечатлит.
Вместе с усредненной управляемостью у Тенета усредненная энергоемкость подвески. До определенного момента она еще переваривает неровности. Но от больших ям случается несварение. Пусть и без последствий.
Tenet T4L исключительно переднеприводный. А заявленный клиренс в 203 мм актуален для центра автомобиля. Под защитой двигателя на 3 см меньше. Так что вне асфальта на подвиги рассчитывать не стоит. А вот некрашеный пластик снизу очень кстати. И, как оказалось, он прочный.
Когда я ехал по лесной грунтовке, из-за поворота навстречу вылетел автомобиль. Пришлось резко уворачиваться, но с краю дороги в траве оказалась промоина. Tenet жестко ударился бампером о грунт, но останавливаться нельзя. Без помощи задних колес был шанс застрять. Газу!
Выскочил. И товарный вид автомобиль не потерял. Бампер выдержал, а все последствия свелись к паре еле заметных царапин на нижней юбке.
Конкуренты Tenet T4L
Самый доступный конкурент Тенета – универсал Лада Веста SW Cross. В максимальной версии Техно и с вариатором она стоит 2 251 000 рублей. Слабое место – атмосферный двигатель 1.8, с которым Лада уступает в динамике.
Обрусевший китайский кроссовер – Jeland J6. Базовая версия Актив стоит 2,3 млн рублей. Двигатель и коробка у него аналогичны Тенету. Но оснащение скромнее. Обычный кондиционер, датчики парковки без камеры, тканевый салон. Следующая версия Комфорт стоит больше 2,5 млн рублей. Полноприводный J6 уже выпускают, но цена – 2,9 млн рублей.
Тульский Haval Jolion в версии Оптимум стоит 2,4 млн рублей. За эти деньги можно рассчитывать на переднеприводную машину с полуторалитровым турбомотором (143 л. с.) и роботом. Оснащение будет скромнее, чем у Лады с Тенетом. Зато в гамме есть полный привод – который, ясное дело, дороже.
Сколько стоит Tenet T4L
Как и первые модели Тенета, новый T4L собирают в Калуге по полному циклу. Ценник относительно приятный. По сегодняшним меркам, естественно. Базовый Актив стоит 2,28 млн рублей. Если же хочется климат-контроль, систему кругового обзора и прочие радости, нужно доплатить еще 150 тысяч за версию Прайм.
Логичный вопрос: а нужен ли теперь базовый Т4? Правильно, не нужен. Его сняли с производства.
Tenet T4L
- Разгон 0–100 км/ч, с 10,5
- Макс. скорость, км/ч 180
- Длина / ширина / высота / база, мм 4506 / 1828 / 1701 / 2650
- Объем багажника, л 475–1500
- Снаряженная/полная масса, кг 1543/2000
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³, 147 л. с. при 5500 об/мин, 210 Н·м при 1750–4000 об/мин
- Трансмиссия передний привод, Р6
- Топливо / запас топлива, л АИ‑92…95 / 51
- Расход топлива городской / загородный / смешанный цикл, л/100 км 9,8 / 6,5 / 7,7
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