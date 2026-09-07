Новый кроссовер российской сборки от 2,28 млн: как едет? Какой расход?

Tenet T4L: тест-драйв, цены, конкуренты

Сначала я был полон уверенности, что Tenet T4L – это дорестайлинговый Chery Tiggo 7 Pro Max. Задняя часть вообще один в один. Но колесная база и длина другая. Оказалось, это конструктор. Передняя часть от Tenet T4, но базу растянули. Ох уж эта модульная реальность – лепи из платформы, что душе угодно. По всем пунктам T4L ложится аккурат между Т4 и Т7. В том числе и по цене.

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Агрегаты Tenet T4L

У «четверки» с приставкой L двигатель один, без вариантов. Полуторалитровый турбомотор мощностью 147 л. с., работающий вместе с шестиступенчатым роботом. Атмосферника, как и механики с вариатором, нет.

Tenet T4L. Цена в России от 2 279 000 ₽. Все внешние кузовные панели оцинкованы, а средняя толщина краски 120–130 мкм.

Как едет Tenet T4L

Динамика достаточная – не более. T4L выезжает из 11 секунд, но на большие подвиги не способен. При выходе на встречку нужно заранее просчитывать свои силы. Избаловали нас турбомоторы. И почти 150 сил для компактного кроссовера нам уже маловато. Всё дело в крутящем моменте, который в самом пике едва больше 200 Н·м.

При этом я не могу скинуть всю вину на робот. Переключается он нормально, театральными паузами не страдает. Даже в экономичном режиме. Кроме него есть спортивный, но он как-то не впечатлил. Отзывчивость получше, но подвисание на нижних передачах надоедает.

Двигатель допускает использование 92‑го бензина. В смешанном режиме можно спокойно укладываться в 10 литров на 100 км.

Выросшая база пошла на пользу. На трассе Tenet едет уверенно и стабильно. Вместо скручиваемой балки у Т4L сзади многорычажная подвеска. Так что и повороты проходятся увереннее. Но искушенных драйверов не впечатлит.

Вместе с усредненной управляемостью у Тенета усредненная энергоемкость подвески. До определенного момента она еще переваривает неровности. Но от больших ям случается несварение. Пусть и без последствий.

Настройки электрического усилителя руля можно менять отдельно от режима движения. Для Тенета доступно фирменное мобильное приложение. Первые три года оно бесплатно, но затем нужно платить по 200 рублей в месяц.

Передняя панель с общим телом «приборки» и медиасистемы аналогична Т4. Сиденью не хватает длины подушки и диапазона регулировки по высоте.

Tenet T4L исключительно переднеприводный. А заявленный клиренс в 203 мм актуален для центра автомобиля. Под защитой двигателя на 3 см меньше. Так что вне асфальта на подвиги рассчитывать не стоит. А вот некрашеный пластик снизу очень кстати. И, как оказалось, он прочный.

Климат-контроль двухзонный, есть полный набор обогревов. Сенсорная панель климат-контроля не очень удобна. Для задних пассажиров есть обогрев сидений и дефлекторы ­вентиляции.

Прибавка на втором ряду составила несколько сантиметров.

Когда я ехал по лесной грунтовке, из-за поворота навстречу вылетел автомобиль. Пришлось резко уворачиваться, но с краю дороги в траве оказалась промоина. Tenet жестко ударился бампером о грунт, но останавливаться нельзя. Без помощи задних колес был шанс застрять. Газу!

Выскочил. И товарный вид автомобиль не потерял. Бампер выдержал, а все последствия свелись к паре еле заметных царапин на нижней юбке.

Конкуренты Tenet T4L

Самый доступный конкурент Тенета – универсал Лада Веста SW Cross. В максимальной версии Техно и с вариатором она стоит 2 251 000 рублей. Слабое место – атмосферный двигатель 1.8, с которым Лада уступает в динамике.

Лада Веста SW Cross

Обрусевший китайский кроссовер – Jeland J6. Базовая версия Актив стоит 2,3 млн руб­лей. Двигатель и коробка у него аналогичны Тенету. Но оснащение скромнее. Обычный кондиционер, датчики парковки без камеры, тканевый салон. Следующая версия Комфорт стоит больше 2,5 млн рублей. Полноприводный J6 уже выпускают, но цена – 2,9 млн рублей.

Тульский Haval Jolion в версии Оптимум стоит 2,4 млн рублей. За эти деньги можно рассчитывать на переднеприводную машину с полуторалитровым турбомотором (143 л. с.) и роботом. Оснащение будет скромнее, чем у Лады с Тенетом. Зато в гамме есть полный привод – который, ясное дело, дороже.

Jeland J6 Haval Jolion

Сколько стоит Tenet T4L

Как и первые модели Тенета, новый T4L собирают в Калуге по полному циклу. Ценник относительно приятный. По сегодняшним меркам, естественно. Базовый Актив стоит 2,28 млн рублей. Если же хочется климат-контроль, систему кругового обзора и прочие радости, нужно доплатить еще 150 тысяч за версию Прайм.

Больше всего прибавка в габаритах сказалась на багажнике. Приятно, что шторка не стала опцией.

Логичный вопрос: а нужен ли теперь базовый Т4? Правильно, не нужен. Его сняли с производства.

У T4L в ОТТС вписано тягово‑сцепное устройство. Максимальная масса прицепа без тормозной системы стандартная – 750 кг.

Неплохой кроссовер за вменяемые деньги Сенсорное управление климат-контролем сильно отвлекает в дороге

Tenet T4L

Разгон 0–100 км/ч, с 10,5

10,5 Макс. скорость, км/ч 180

180 Длина / ширина / высота / база, мм 4506 / 1828 / 1701 / 2650

4506 / 1828 / 1701 / 2650 Объем багажника, л 475–1500

475–1500 Снаряженная/полная масса, кг 1543/2000

1543/2000 Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³, 147 л. с. при 5500 об/мин, 210 Н·м при 1750–4000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³, 147 л. с. при 5500 об/мин, 210 Н·м при 1750–4000 об/мин Трансмиссия передний привод, Р6

передний привод, Р6 Топливо / запас топлива, л АИ‑92…95 / 51

АИ‑92…95 / 51 Расход топлива городской / загородный / смешанный цикл, л/100 км 9,8 / 6,5 / 7,7

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