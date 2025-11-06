Когда родословная не сработала — Jetta против Tenet

Эксперт Милешкин сравнил компактные кроссоверы Jetta VS5 и Tenet T7

Jetta VS5 – это фольксвагеновские агрегаты и технологии, пусть и в несколько упрощенной «обертке».

Tenet T7 пришел на смену марке Chery, причем сразу с российской сборкой полного цикла. В качестве шутки автомобили Jetta и Tenet можно назвать в определенном смысле родственными. Ведь Tenet выпускаются на бывшем заводе Volkswagen в Калужской области.

Особенности Jetta VS5 и Tenet T7

Jetta VS5 представляет собой перелицованный вариант хорошо знакомых российским автомобилистам кроссоверов Skoda Karoq и Volkswagen Taos. К сожалению, без полного привода. Зато силовая установка внушает доверие: турбомотор 1.4 мощностью 150 л.с. – из семейства ЕА211, которое уже давно избавили от всех недостатков. Коробка передач – 6-ступенчатый гидроавтомат Aisin. Кроссовер длиной 4418 мм разгоняется до 100 км/ч за 10 секунд. Несмотря на отсутствие полного привода, задняя подвеска у VS5 независимая.

Jetta VS5 в Китае обзавелась местными стилистическими мотивами и лишилась сдержанности Карока и Таоса.

Судя по прайс-листу на официальном сайте, у дилеров пока вообще нет машин 2025 года выпуска, только 2023 и 2024 годов. Это навевает грустные мысли о спросе на модель. На автомобили предоставляют гарантию в течение 2 лет или 100 000 км пробега. Машины поставляют из Китая.

Tenet T7 – клон «семерки» Chery Tiggo, которая вышла в России в лидеры продаж. У исходника полноприводные версии есть. Очевидно, скоро они появятся и у Тенета. Пока же кроссовер предлагается только с передними ведущими колесами.

Tenet T7 от исходного Chery Tiggo 7 отличается только эмблемами.

Наддувный четырехцилиндровый мотор 1.6 имеет ту же мощность, что и двигатель Jetta, – 150 л.с. Только тяги у него немного больше: 275 Нм против 250 Нм. И работает двигатель в связке с роботизированной коробкой. Tenet немного быстрее в разгоне до 100 км/ч, ему для достижения этой скорости требуется 9,7 секунды. А еще автомобиль крупнее, чем Jetta: его длина достигает 4553 мм (плюс 135 мм).

Производство Tenet T7 стартовало в середине августа 2025 года, поэтому «залежалых» прошлогодних и позапрошлогодних машин не существует в принципе. Гарантия – 3 года или 100 000 км. Сборка со сваркой и окраской налажена в России, под Калугой.

Варианты и цены Jetta VS5 и Tenet T7

Jetta VS5 прошлого года выпуска в начальной комплектации стоит 3 млн рублей. В оснащение входят светодиодные фары с датчиком света, тканевый салон, мультируль с кожаной отделкой, круиз-контроль, задний парктроник. Подушек безопасности только две, а кондиционер – с ручным управлением. Мультимедийная система оснащена 10-дюймовым дисплеем. За доплату 100 тысяч рублей предлагается люк, сиденья из экокожи, фоновая подсветка интерьера, передний парктроник, камера заднего вида и датчик дождя. Подушек безопасности становится четыре.

Интерьер Jetta VS5 может быть или строго черным, или с небольшими светло-серыми вставками, которые его не слишком «веселят».

Еще за 200 тысяч рублей кроссовер получит черный внешний декор, задний спойлер, электрорегулировки водительского сиденья и цифровую приборную панель. Только за цену 3,3 млн рублей у автомобиля появляется первая зимняя опция – обогрев передних сидений, а ручной кондиционер уступает место двухзонному климат-контролю.

Топовый вариант Jetta VS5 стоит 3,35 млн рублей. В этой комплектации будут шторки безопасности, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, электропривод складывания зеркал. Однако самое удивительное, что обогрев зеркал доступен только в топовой комплектации кроссовера. Нам это понять невозможно.

Tenet T7 крупнее, но дешевле: 2,68 млн рублей за машину 2025 года выпуска. Разработчики автомобиля сразу «заходят с козырей», предлагая полный набор «теплых опций». Есть обогрев всех сидений, обода рулевого колеса, лобового стекла и форсунок омывателя. Не придется доплачивать за четыре подушки безопасности, датчики света и дождя, круиз- и климат-контроль, кластер из двух дисплеев диагональю 12,3 дюйма, поддержку Android Auto и Apple CarPlay.

У Tenet T7 альтернатив полностью черному салону нет, хотя на рекламных фотографиях он коричневый. Потолок – светло-серый в базовой комплектации и черный в топовой.

Старшая версия дороже на 200 тысяч рублей, за которые кроссовер дооснащается панорамной крышей, электроприводами передних кресел, пятой двери и складывания зеркал, противотуманными фарами, шторками безопасности, камерами кругового обзора, беспроводной зарядкой смартфона. А вот адаптивный круиз-контроль для Тенета Т7 пока недоступен, равно как и другие системы активной безопасности.

Спрос на Jetta VS5 и Tenet T7

У Джетты есть свои весомые плюсы: марка должна приглянуться тем, кто скучает по ушедшим от нас Фольксвагену и Шкоде. Однако скучающих оказалось немного: занять заметные места в статистике продаж ее модели пока не смогли. За весь 2023 год на учет в ГАИ встали 5,4 тысячи машин, в 2024-м – всего 4,3 тысячи. Tenet же сразу «выстрелил», отчитавшись о реализации 10 тысяч машин всего за два месяца.

Полный привод, 7 мест и можно с прицепом — новый кроссовер из Калуги: эксперт «За рулем» выяснил, чем кроссовер Tenet T8 отличается от китайского прообраза.