Городской режим убивает мотор, а выезд на трассу восстанавливает

Эксперт Лазарев: Пробег в 50-70 км на высоких оборотах очистит мотор от нагара

Современный автомобиль в мегаполисе, по сути, похож на скаковую лошадь, которую заставили пахать бетонное поле. Постоянные пробки, короткие перебежки от одного светофора до другого и бесконечный холостой ход медленно убивают технику.

Мотор обрастает нагаром, а отзывчивость педали газа исчезает под слоем углеродистых отложений. Выезд на трассу становится для машины настоящей инъекцией адреналина, возвращающей легкость хода.

Городской цикл – это вообще медленная смерть для любого ДВС. Пока стоишь в пробке, температура в камерах сгорания падает, а смесь становится переобогащенной. Топливо сгорает не полностью, оставляя на клапанах и поршнях липкий налет. Со временем эта субстанция каменеет, превращаясь в панцирь, который мешает деталям нормально «дышать» и двигаться с нужной скоростью.

«Городской режим провоцирует ускоренное загрязнение системы смазки и вентиляции картера. Даже самые надежные двигатели 2026 года начинают капризничать, если их постоянно держать на диете из холостых оборотов», – объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Особенно страдают владельцы современных машин с автоматическими трансмиссиями. Электроника настроена на максимальную экологичность и старается как можно быстрее переклюаться на высшую передачу. В итоге мотор постоянно «тошнит» на 1200 оборотах, не имея шанса самоочиститься за счет потока газов. Если вовремя не вмешаться, срок владения автомобилем сократится из-за неожиданных поломок топливной аппаратуры.

Польза скорости и правильная «прожарка»

Когда стрелка спидометра пересекает отметку в 100 км/ч, в системе начинаются целительные процессы. Температура внутри цилиндров растет до рабочих максимумов, при которых нагар начинает буквально выгорать. Это естественная декарбонизация, за которую в сервисе содрали бы приличную сумму. После пары часов интенсивного движения машина словно сбрасывает лишний вес, становясь резкой и дерзкой.

«Физика процесса проста: высокая скорость потока воздуха и стабильное давление масла вымывают отложения из каналов. Главное – помнить про обслуживание двигателя и не пытаться реанимировать на трассе убитый агрегат», – отметил специально для Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

В условиях трассы катализатор разогревается до оптимальных значений, выжигая скопившиеся продукты неполного сгорания. Это особенно критично для тех, кто задумывается о продаже автомобиля. Бодрый подхват и чистый выхлоп – лучшие аргументы при осмотре. Машина должна чувствовать свободу хотя бы раз в неделю, иначе она превратится в неповоротливый тостер на колесах.

Не нужно втыкать первую передачу на скорости сто и ждать чуда. Искусство «прожарки» мотора требует деликатности. Достаточно найти участок пустой дороги, перевести коробку в ручной или спортивный режим и подержать обороты на уровне 4000-4500 в течение 10-15 минут. Этого хватит, чтобы свечи зажигания очистились, а поршневые кольца обрели былую подвижность.

«Любая встряска должна быть в рамках закона. Превышение скорости – это не только риск ДТП, но и крупные штрафы. Используйте пониженные передачи, чтобы поднять обороты без нарушения ПДД», – подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Если игнорировать такие процедуры, даже самый выносливый агрегат начнет потреблять масло ведрами. Те, кто боится лишний раз нажать на газ, часто заканчивают капитальным ремонтом из-за залегания колец. Автомобиль – это живой механизм, который стареет от безделья гораздо быстрее, чем от работы на пределе. Дайте ему подышать, и он отблагодарит вас тишиной и мощью.

Достаточно дождаться падения оборотов до рабочих значений. Долгий прогрев на месте наносит больше вреда, провоцируя появление отложений в катализаторе и камерах сгорания. Оптимально делать это раз в две недели. Пробег в 50-70 километров на стабильно высоких оборотах эффективно очищает систему от городских загрязнений. Правда, это работает только частично – в городе мешают рваный ритм и частые остановки. Полноценная очистка происходит лишь при длительном и равномерном температурном воздействии.

Источник:  Pravda.Ru
Ушакова Ирина
Количество просмотров 9
14.05.2026 
