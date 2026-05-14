Toyota открыла продажи самого маленького и дешевого Land Cruiser

Toyota в Японии начала продажи рамного внедорожника Land Cruiser FJ за ₽2,1 млн

На японском рынке стартовали продажи нового рамного внедорожника Toyota Land Cruiser FJ – модели, которую публике показали еще в конце прошлого года. Это самая компактная машина в семействе, и, как сообщила пресс-служба марки 14 мая, она предлагается в единственной комплектации. Ценник – 4,5 млн йен, а это, если пересчитать по текущему курсу, примерно 2,1 млн рублей.

Название, конечно, отсылает к легендарному FJ Cruiser, который выпускали с 2006-го по 2022 год. Причём новый внедорожник оказался даже короче кроссовера Toyota RAV4: его длина – 4575 мм, а колёсная база – 2580 мм. Поначалу в Японии его будут продавать только с одним мотором – атмосферным 2,7-литровым «четырехцилиндровиком» на 163 силы (246 Нм). В паре с ним работает шестиступенчатый автомат, полный привод и блокировка заднего дифференциала. Ходовая часть тут такая: спереди двойные поперечные рычаги, сзади – четырехрычажка с тягой Панара.

Оснащение неплохое: диодная оптика, 18-дюймовые колёса, приборка на 7 дюймов, огромный 12,3-дюймовый центральный экран, подогрев руля и сидений. Есть и пакет систем безопасности Toyota Safety Sense. В салоне помещается пятеро, а багажник вмещает 795 литров – или все 1607, если сложить второй ряд.

Старт продаж в Японии произошёл после того, как модель уже вышла в Таиланде (там, кстати, её и собирают). Помимо этого, Land Cruiser FJ планируют привезти в Южную Африку, на Ближний Восток, в Юго-Восточную Азию, Латинскую Америку и Индию. В Европе его не будет – не пропустят строгие экологические нормы, а в Северной Америке – из-за высоких пошлин на импорт.