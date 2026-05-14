#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Lynk&Co 20
14 мая
Недавно ставший известным в России бренд рассекретил свой новый кроссовер
Lynk＆Co официально представила кроссовер...
Эти иномарки с бюджетом до 2 млн рублей выгодно везти из Китая
14 мая
Эти иномарки с бюджетом до 2 млн рублей выгодно везти из Китая
Кирилл Рогов: Hyundai Elantra и Geely Coolray...
Просторные и недорогие: лучшие бюджетные кроссоверы 2026 года
14 мая
Просторные и недорогие: лучшие бюджетные кроссоверы 2026 года
Топ-8 недорогих кроссоверов 2026 года, которые...

Toyota открыла продажи самого маленького и дешевого Land Cruiser

Toyota в Японии начала продажи рамного внедорожника Land Cruiser FJ за ₽2,1 млн

На японском рынке стартовали продажи нового рамного внедорожника Toyota Land Cruiser FJ – модели, которую публике показали еще в конце прошлого года. Это самая компактная машина в семействе, и, как сообщила пресс-служба марки 14 мая, она предлагается в единственной комплектации. Ценник – 4,5 млн йен, а это, если пересчитать по текущему курсу, примерно 2,1 млн рублей.

Название, конечно, отсылает к легендарному FJ Cruiser, который выпускали с 2006-го по 2022 год. Причём новый внедорожник оказался даже короче кроссовера Toyota RAV4: его длина – 4575 мм, а колёсная база – 2580 мм. Поначалу в Японии его будут продавать только с одним мотором – атмосферным 2,7-литровым «четырехцилиндровиком» на 163 силы (246 Нм). В паре с ним работает шестиступенчатый автомат, полный привод и блокировка заднего дифференциала. Ходовая часть тут такая: спереди двойные поперечные рычаги, сзади – четырехрычажка с тягой Панара.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
А вы знали, что проверять уровень масла нужно чаще, чем заправлять машину?

Оснащение неплохое: диодная оптика, 18-дюймовые колёса, приборка на 7 дюймов, огромный 12,3-дюймовый центральный экран, подогрев руля и сидений. Есть и пакет систем безопасности Toyota Safety Sense. В салоне помещается пятеро, а багажник вмещает 795 литров – или все 1607, если сложить второй ряд.

Toyota открыла продажи самого маленького и дешевого Land Cruiser — фото 1625103
Toyota открыла продажи самого маленького и дешевого Land Cruiser — фото 1625102
Toyota открыла продажи самого маленького и дешевого Land Cruiser — фото 1625101
Toyota открыла продажи самого маленького и дешевого Land Cruiser — фото 1625100
Toyota открыла продажи самого маленького и дешевого Land Cruiser — фото 1625099
Toyota открыла продажи самого маленького и дешевого Land Cruiser — фото 1625098
Toyota открыла продажи самого маленького и дешевого Land Cruiser — фото 1625097
Toyota открыла продажи самого маленького и дешевого Land Cruiser — фото 1625096
Toyota открыла продажи самого маленького и дешевого Land Cruiser — фото 1625095
Toyota открыла продажи самого маленького и дешевого Land Cruiser — фото 1625085
Toyota открыла продажи самого маленького и дешевого Land Cruiser — фото 1625084
Toyota открыла продажи самого маленького и дешевого Land Cruiser — фото 1625083
Toyota открыла продажи самого маленького и дешевого Land Cruiser — фото 1625082
Toyota открыла продажи самого маленького и дешевого Land Cruiser — фото 1625081
Toyota открыла продажи самого маленького и дешевого Land Cruiser — фото 1625080
Toyota открыла продажи самого маленького и дешевого Land Cruiser — фото 1625094
Toyota открыла продажи самого маленького и дешевого Land Cruiser — фото 1625093
Toyota открыла продажи самого маленького и дешевого Land Cruiser — фото 1625092
Toyota открыла продажи самого маленького и дешевого Land Cruiser — фото 1625091
Toyota открыла продажи самого маленького и дешевого Land Cruiser — фото 1625090
Toyota открыла продажи самого маленького и дешевого Land Cruiser — фото 1625089
Toyota открыла продажи самого маленького и дешевого Land Cruiser — фото 1625088
Toyota открыла продажи самого маленького и дешевого Land Cruiser — фото 1625087
Toyota открыла продажи самого маленького и дешевого Land Cruiser — фото 1625086

Старт продаж в Японии произошёл после того, как модель уже вышла в Таиланде (там, кстати, её и собирают). Помимо этого, Land Cruiser FJ планируют привезти в Южную Африку, на Ближний Восток, в Юго-Восточную Азию, Латинскую Америку и Индию. В Европе его не будет – не пропустят строгие экологические нормы, а в Северной Америке – из-за высоких пошлин на импорт.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Toyota
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 8
14.05.2026 
Фото:Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
0