#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Советская скорая — тест «санитарки» из 1960-х годов

«За рулем» показал, на чем и как медики возили в СССР заболевших граждан

Микроавтобус из Риги

Рекомендуем
Куда сходить с детьми в Москве

Микроавтобусы РАФ, или просто «рафики», в СССР знали все. В первую очередь, благодаря полезной общественной работе. Микроавтобусы в частное пользование в Советском Союзе не продавали. Они работали в государственных учреждениях. Но еще больше «рафики» знали по маршрутным такси и, конечно, по каретам скорой помощи.

РАФ-977 делали с 1958 года. Машину постоянно модернизировали. В основном, улучшали и усиливали кузов. Кузов у автомобиля несущий – на мощном основании и с полом из толстой водостойкой фанеры.

РАФ-977ДМ последнего поколения выпускали с 1968 года. В том числе санитарную модификацию РАФ-977ИМ. По сути, она была единственным в Союзе автомобилем такого класса. УАЗ-«буханка» – все-таки иная история.

Премия потребительского доверия Проголосуйте за лучшего производителя АКБ. Ваш опыт и мнение помогут другим автомобилистам сделать правильный выбор.
БРЕНД ГОДА
«ЗА РУЛЕМ»

РАФ – брат Волги

Рекомендуем
Как британцы скопировали (или нет) наш автомобиль

РАФ создали на базе агрегатов и узлов Волги ГАЗ-21. От нее, в частности, достались фары, колеса с 15-дюймовыми шинами и волговскими колпаками.

От ГАЗ- 21 у машины вообще очень многое. В этом были не только плюсы, но и существенные минусы автобуса.

Под крышкой между сиденьями расположен нижневальный мотор ЗМЗ-21 объемом 2,45 л и мощностью 75 л.с. С ним в паре работает волговская трехступенчатая коробка передач. А поскольку расположена она за водителем, к коробке сделали хитрый привод, а рычаг закрепили на кожухе двигателя.

Кожух двигателя – между сиденьями. В распоряжении врача есть радиотелефон.
Кожух двигателя – между сиденьями. В распоряжении врача есть радиотелефон.

Рекомендуем
Этот грузовик в СССР любили особенной любовью

У такого расположения силового агрегата есть и недостатки, и достоинства. Минусы – тесная двухместная кабина, шум и жар, которые идут от двигателя. Впрочем, шум в основном утомлял в дальних поездках. А это не про городскую скорую. Плюсы компоновки – возможность обслуживать и ремонтировать двигатель в тепле и уж точно под крышей.

Еще одно преимущество унификации с Волгой – относительная доступность запчастей, что во времена молодости «рафика» было особенно важно для автобаз: дефицит не обходил стороной и госучреждения.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Недорогие и добротные «шиповки»: лучшие варианты для зимы 2025-2026
В России появилась новая схема обмана с покупкой авто
Розыгрыш мотоцикла Honda – для участия достаточно подписаться в ТГ!

Медкабинет на колесах номер 977

Медикам в микроавтобусе было достаточно просторно. Можно было не только сопровождать больного, но и работать. Правда, потолок здесь низкий. Но в 1960-х годах такими же были и зарубежные автомобили скорой помощи.

РАФ-977ДМ и 977ИМ в Риге делали до 1976 года.
РАФ-977ДМ и 977ИМ в Риге делали до 1976 года.

Под потолком подвешены вторые носилки. Рядом – штатный крюк для капельницы. В шкафах – медицинское оборудование. Есть аппарат искусственного дыхания и даже кардиограф. В задней части стоит дополнительная печка.

Рекомендуем
Эта Волга так и не пошла в народ — и вот почему

РАФ стал великой революцией в мире советских карет скорой помощи. До него на вызовах работали, в основном, машины, представляющие собой будки на грузовых шасси ГАЗ-51 со всеми вытекающими грузовыми свойствами хода.

Существовали и «санитарки» на базе легковых машин: Победы ГАЗ-М20, ГАЗ-12 ЗИМ, ЗИС-110, универсала ГАЗ-22Д Волга. У них, конечно, был мягкий, комфортный ход. Но и больному, и медикам в них тесно. Сопровождать – можно, работать на ходу – проблематично.

В РАФ-977ИМ врачи могли работать, не стесняясь в движениях.
В РАФ-977ИМ врачи могли работать, не стесняясь в движениях.

Рекомендуем
«Шеф! Два счетчика!» — факты и легенды о советском такси

У РАФ-977ИМ и места было вдоволь, и ход был мягкий. Конечно, издержки мягкого комфортного хода РАФа – жуткие крены в быстрых поворотах и низкая надежность передней волговской подвески. Сзади стояли усиленные рессоры. Но передняя независимая пружинная шкворневая подвеска была, конечно, не рассчитана на автомобиль полной массой больше двух с половиной тонн. Постоянный износ резьбовых втулок и подшипников шкворней считался нормой. Особенно если все это не смазывать вовремя. Если смазывать постоянно – подвески ходили подольше, но рекорды не ставили.

В медицинском отсеке установлена отдельная мощная печка.
В медицинском отсеке установлена отдельная мощная печка.

Рекомендуем
Как при царе строили мосты — интересный факт

Мотора мощностью 75 сил и сегодня в городе, в общем-то, хватает. Тем более, что двигатель тяговитый. А вот с тормозами примерно та же история, что и с подвеской. Барабанные тормоза без усилителя от Волги на этой тяжелой машине работают на пределе во всех смыслах.

По управляемости 977-й РАФ вполне соответствует большинству зарубежных аналогов тех лет. Усилителя руля, понятно, нет, но это, может, и к лучшему: и без него связь руля с колесами не идеальная, а с усилителем была бы еще хуже.

Вместо итога

Название «рафик» в советскую эпоху произносили, как дружеское прозвище хорошего знакомого. Машины, особенно санитарные, стали привычной частью больших и малых городов. Они ведь яркие, а потому особенно заметные.

Рекомендуем
Сделано в Советской Эстонии: уникальные грузовики 1960-х

Такие «санитарки» сыграли немало ролей второго плана во множестве художественных картин самых разных жанров. Эти фильмы сегодня – очень полезное пособие для реставраторов и создателей реплик РАФов. Кто бы тогда мог такое предполагать?

РАФ-977ДМ и 977ИМ в Риге делали до 1976 года. Грузовые и грузопассажирские варианты Ереванский завод выпускал до 1994 года.

Несмотря на то, что у многих граждан с такими «санитарками» связаны не самые приятные воспоминания, они все же оставили о себе добрую память.

  • На ход поставили очень редкую технику — смотрим видео! В Москве отреставрировали крановую платформу СВАРЗ 1932 года.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Канунников Сергей
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 162
24.10.2025 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0