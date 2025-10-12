#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиАКБЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

На ход поставили очень редкую технику — смотрим видео!

В Москве отреставрировали крановую платформу СВАРЗ 1932 года

В Музее транспорта Москвы отчитались об окончании реставрации редкого образца техники – крановой платформы СВАРЗ 1932 года выпуска.

Все новости о событии
Каждый третий водитель переходит на «экономтопливо»

Такие машины делали по чертежам Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода (СВАРЗ) в конце 1920-х и начале 1930-х, а всего их было собрано... шесть штук! Причем трудились в столице они необычайно долго – до середины 1980-х. Дело в том, что на московском трамвае долгое время существовала проблема внутренних перевозок — например, в целях ремонта: достаточно мощных грузовых автомобилей еще не было.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

И вот перед нами – разработанный на СВАРЗе специальный двухосный грузовой трамвай с ручной крановой установкой грузоподъемностью 1,5 тонны, а сама платформа способна была перевозить груз весом 8 тонн.

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

До настоящего времени сохранились только две такие крановые платформы: одна в депо имени Апакова, а другая, ранее принадлежавшая депо имени Баумана, в коллекции Музея транспорта Москвы. Реставрация заняла более двух лет – в ходе нее машину полностью разобрали, после чего заменили, восстановили или полностью воссоздали заново все элементы. Увидеть крановую платформу СВАРЗ можно будет в составе постоянной экспозиции Музея транспорта Москвы.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  Музей транспорта Москвы
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 787
12.10.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0