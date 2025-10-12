На ход поставили очень редкую технику — смотрим видео!

В Москве отреставрировали крановую платформу СВАРЗ 1932 года

В Музее транспорта Москвы отчитались об окончании реставрации редкого образца техники – крановой платформы СВАРЗ 1932 года выпуска.

Такие машины делали по чертежам Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода (СВАРЗ) в конце 1920-х и начале 1930-х, а всего их было собрано... шесть штук! Причем трудились в столице они необычайно долго – до середины 1980-х. Дело в том, что на московском трамвае долгое время существовала проблема внутренних перевозок — например, в целях ремонта: достаточно мощных грузовых автомобилей еще не было.

И вот перед нами – разработанный на СВАРЗе специальный двухосный грузовой трамвай с ручной крановой установкой грузоподъемностью 1,5 тонны, а сама платформа способна была перевозить груз весом 8 тонн.

До настоящего времени сохранились только две такие крановые платформы: одна в депо имени Апакова, а другая, ранее принадлежавшая депо имени Баумана, в коллекции Музея транспорта Москвы. Реставрация заняла более двух лет – в ходе нее машину полностью разобрали, после чего заменили, восстановили или полностью воссоздали заново все элементы. Увидеть крановую платформу СВАРЗ можно будет в составе постоянной экспозиции Музея транспорта Москвы.