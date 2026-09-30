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Эксперт оценил последствия модернизации культовой Буханки

Эксперт Васильев: модернизация Буханки потребует перехода на новую платформу

Переход на другую платформу – именно то, что ждет культовую «Буханку» при обновлении, отметил автоэксперт Егор Васильев. О таких планах ранее сообщил генеральный директор Ульяновского автомобильного завода Ильнур Сахабиев.

Эксперт оценил перспективу без особого оптимизма. По его словам, сегодня «Буханка» в целом ряде сфер остается безальтернативной – и по техническим характеристикам, и по цене.

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А вот перенос модели на чужую базу, будь то основа от внедорожника Патриот или от коммерческой машины Sollers Argo, будет иметь другой результат. Машина фактически станет иной, да и аудитория у нее будет уже не та, считает специалист.

Подорожание, о котором говорит Васильев, загонит модель туда, где покупателю открыты и обычные внедорожники. Так что прежней доступности не будет.

«За рулем» уже рассказывал, стоит ли ждать гибридный Lada Azimut.

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Источник:  Прайм
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