Стоит ли ждать гибридный Lada Azimut ?

Ильинский: полноприводная гибридная версия Lada Azimut проходит испытания

Кроссовер Lada Azimut в гибридной версии находится в разработке. Сейчас эта машина проходит испытания, сообщает корреспондент «Известий».

«Полноприводная модификация - это гибрид. Она на самом деле уже готова, сейчас проходит испытания. По поводу ее продаж и всего остального пока говорить слишком рано, мы осваиваем эту технику», - отметил директор по связям с общественностью АВТОВАЗа Сергей Ильинский.

На старте продаж Lada Azimut будет предлагаться с двигателями объемом 1,6 и 1,8 л мощностью 120 и 132 л.с. соответственно. В первом случае мотор сочетается с шестиступенчатой механикой, во-втором — с вариатором. Привод только передний.

Директор проекта Lada Azimut Николай Фофанов пояснил, что моторы кроссовера допускают использования топлива Аи-92. Версия 1.6 с механикой будет предлагаться с 16-дюймовыми дисками - это базовый вариант кроссовера. Промежуточная версия получит 17-дюймовые диски, а топовая - 18-дюймовые.

О том, что гибриды уверенно теснят бензин и дизель в Европе, «За рулем» уже рассказывал.

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