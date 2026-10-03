Как мошенники получают выплаты по ОСАГО, каско и ложным диагнозам

Глава ВСС Ефремов раскрыл схемы мошенников в ОСАГО, каско и медстраховании

Сергей Ефремов назвал схемы, которыми пользуются страховые мошенники. Когда дело касается имущества граждан или автострахования, приемы, по его словам, отработаны до мелочей.

"Если рассматривать имущество физических лиц и автострахование, то в первую очередь мошенническими схемами являются страхование задним числом, завышение страховой стоимости, страхование отсутствующего в действительности имущества или транспортного средства, фальсификация повреждений, не относящихся к страховому случаю, фальсификация документов о повреждении имущества или его частей", – сообщил Сергей Ефремов.

Страхование жизни и здоровья тоже не осталось в стороне. Здесь встречаются получение услуг задним числом, поддельные документы, обращения с ложными диагнозами – так эксперт дополнил картину.

Затем последовал вывод, который касается отрасли целиком.

"Ситуация выглядит так, что во всех видах страхования без исключения нужно выявлять признаки страхового мошенничества, противодействовать ему", – подчеркнул эксперт.

Как страховщики вычисляют мошенников

Справиться с обманом помогают технологии – сегодня это главный инструмент страховых компаний. Выявлять нечестные схемы на раннем этапе, например в автостраховании, позволяют городские системы фото– и видеофиксации. Плюс базы данных: в них копится информация о транспортных средствах, дорожно-транспортных происшествиях, повреждениях кузовных деталей, а еще о том, как часто одни и те же люди и машины попадают в аварии.

Сам Ефремов признает, что не все так однозначно.

"Да, иногда эти недобросовестные лица выступают в качестве виновных, либо пострадавших, но тем не менее анализ связей позволяет выявлять и мошеннические действия", – уточнил он.

От мошенничества чаще всего страдают сами страховщики и ни в чем не повинные водители. Самая ходовая схема – "подстава", то есть создание аварийной ситуации. Тут на выручку невиновному приходит видеорегистратор: запись нередко становится ключевым доказательством и реально помогает уйти от подстроенной аварии.

Махинации в страховании жизни и здоровья

После того как с мошенниками активно взялись в автостраховании, они стали переключаться на страхование жизни и здоровья. Тут прослеживаются три четких сценария.

Первый связан с ипотекой. Жизнь и здоровье страхуют при оформлении кредита, и человек на момент подписания договора может быть уже болен – например, онкозаболеванием. Здоровье ему никто не проверяет. Позже выясняется диагноз, человеку дают инвалидность, а платит страховщик.

Другой частый случай: договор заключают уже после травмы. Потом человек требует выплату и предъявляет травму, полученную ранее, задним числом.

Достается и от лечебных заведений. По добровольному или обязательному медстрахованию они приписывают клиентам несоответствующие диагнозы и получают за это деньги от страховых компаний. Сами пациенты порой даже не подозревают о таком.

Только вот дороги с камерами здесь нет, да и видеорегистратор не поставишь. Единственный способ поймать такие схемы – проверять документы и подтверждения диагнозов силами самих страховщиков. Из-за небольших выплат заниматься этим вряд ли кто-то станет. Зато неоднократность событий с одним и тем же пострадавшим наверняка привлечет внимание. А это уже повод для расследования.

Что делать, если машина сломалась в дороге, «За рулем» уже рассказывал.

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