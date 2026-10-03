Поставки белорусского бензина в Россию взлетели

Коммерсант: Белоруссия в сентябре резко нарастила поставки бензина в РФ

Импорт белорусского бензина в Россию за первые девять месяцев 2026 года, судя по всему, перевалит за 1 млн тонн. Такой прогноз со ссылкой на источник в отрасли приводит «Коммерсантъ».

Толчок дал сентябрь. Если в первый месяц осени прошлого года Белоруссия отправила на российский рынок всего 45 тыс. тонн, то теперь речь идет примерно о 205 тыс. тонн – рост в 4,5 раза, как уточняет собеседник газеты.

Причина проста: на внутреннем рынке России бензина не хватает, потому соседняя республика и нарастила отгрузки столь резко. Дефицит, по данным журналистов, сложился из-за участившихся атак украинских сил на российские нефтеперерабатывающие заводы. Удары по объектам требуют ремонтно-восстановительных работ, а значит, объемы топлива, попадающего на внутренний рынок, просели.

О том, как рост утильсбора отразится на ценах авто, «За рулем» уже рассказывал.

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