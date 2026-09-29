Машину без номеров могут увезти на спецстоянку — названа причина

С начала 2026 года эвакуаторы вывезли более 1,6 тыс. машин без номеров в Москве

Свыше 1,6 тысячи припаркованных автомобилей, оставленных без номеров или с подложными номерами, перевезли на спецстоянки эвакуаторы «Московского паркинга» с начала 2026 года. Такие цифры озвучил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Любопытная деталь: среди машин, брошенных без опознавательных знаков, чаще всего попадаются BMW, Mercedes-Benz, Geely, Toyota и Audi.

А что вообще происходит с таким транспортом дальше? Его по решению Антитеррористической комиссии города направляют на спецстоянки, где автомобилями затем занимаются правоохранительные органы. Логика прозаичная: припаркованная машина без номеров вполне может находиться в угоне либо использоваться в незаконных целях.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– В соответствии с задачами Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем поддерживать безопасность на улицах столицы. Неидентифицируемый автомобиль может быть причастен к противоправной деятельности. Такие машины по решению Антитеррористической комиссии города перемещают на спецстоянки для последующей проверки полицией. С начала года эвакуаторы «Московского паркинга» уже вывезли более 1,6 тыс. автомобилей без номеров.