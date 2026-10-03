Мировой авторынок падает восемь месяцев подряд

«Автостат»: продажи машин в мире в августе упали на 5,9%

Август 2026 года не принес мировому авторынку ничего хорошего: за месяц по всему миру разошлось 6 857 920 легковых и легких коммерческих машин – на 5,9% меньше, чем в том же месяце годом ранее. Такие данные приводит агентство « АВТОСТАТ», опираясь на подсчеты консалтинговой компании GlobalData.

Восьмой месяц кряду динамика отрицательная, то есть спад тянется весь нынешний год. За восемь месяцев объем рынка уменьшился на 4,1% и составил 56 847 175 штук.

Китай остается мировым лидером по продажам – в прошлом месяце там реализовали 1 675 599 автомобилей, вот только это на 24,5% меньше, чем в августе 2025-го. В США результат скромнее по объемам, зато и падение мягче: 1 400 702 машины и минус 4,7% год к году.

Автомобильные рынки Европы, Азии и Америки

Западная Европа, в отличие от большинства регионов, прибавила – суммарно 5,3%, до 820 329 единиц. Восточная Европа, напротив, просела на 5,1%, и ее итог за август – 362 142 экземпляра.

А вот Индия удивила: местные дилеры за месяц продали 511 372 машины, что на 34,6% больше, чем годом ранее. В Южной Америке показатели тоже выросли – 304 806 штук и плюс 14,4%.

Из других крупных рынков планеты стоит вспомнить Японию (315 885 шт.; +5,9%), Канаду (168 454 шт.; +0,1%) и Южную Корею, где продажи обвалились на 19,7% – до 109 681 автомобиля.

Пока мировой авторынок падает восьмой месяц подряд, в России растут продажи Bentley — об этом «За рулем» рассказывал.

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