Доля полноприводных автомобилей в России побила исторический рекорд

Целиков: доля полноприводных машин выросла до рекордных 41,5% авторынка РФ

За восемь месяцев 2026 года в России была продана 351 тысяча легковых автомобилей с приводом на четыре колеса.

При этом весь объем легкового российского авторынка за этот период составил 845 тысяч новых машин – и таким образом, доля полноприводников достигла исторического максимума в 41,5%, рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он уточняет, что еще пять лет назад этот сегмент в РФ не превышал 35%, но с тех пор плавно рост почти каждый год.

Впрочем, история постепенного роста популярности полноприводных машин в России гораздо более давняя: 10 лет назад доля таких машин на отечественном авторынке составляла 25-30%, а 20 лет назад и вовсе была не выше 15%, отмечает Целиков.

Ранее «За рулем» рассказал, что АВТОВАЗ испытывает полноприводную версию кроссовера Lada Azimut.